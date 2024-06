L’icône mondiale, Shania Twain, et les célèbres rockeurs canadiens, Our Lady Peace, vedettes des concerts du festival Rogers à la finale à Edmonton

La LNH et Rogers coorganiseront des concerts gratuits à l’extérieur du Rogers Place avant les matchs 3 et 4 de la série

Rogers organise un concours national à l’occasion de la finale de la Coupe Stanley pour la clientèle

EDMONTON, Alberta, 10 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ligue nationale de hockey (LNH) et Rogers ont annoncé aujourd’hui des plans pour la série de concerts à l’occasion du festival Rogers à la finale pour célébrer la finale de la Coupe Stanley 2024 entre les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride. La grande vedette mondiale et lauréate de cinq GRAMMY, Shania Twain, et le groupe rock Our Lady Peace, quatre fois lauréat d’un prix JUNO, présenteront des concerts gratuits à l’extérieur du Rogers Place à Edmonton.

Our Lady Peace se produira pour les fans avant le troisième match, le jeudi 13 juin. Shania Twain sera l’artiste vedette avant le quatrième match, le samedi 15 juin. Les deux spectacles débuteront à 16 h HR au Scotiabank Fan Park, à l’extérieur du Rogers Place, avant le match de 18 h HR.

Les deux concerts seront ouverts au public. Aucun billet ne sera requis pour voir les spectacles. Pour chaque partie, les portes du Rogers Place ouvriront à 16 h 30 HR pour les fans ayant des billets pour assister au match.

Une partie de chaque concert sera présentée pendant la diffusion de la finale de la Coupe Stanley, qui débutera à 18 h HR / 20 h HE sur Sportsnet, Sportsnet+, TVA Sports et CBC au Canada, et sur ABC, ESPN6+ et ESPN Deportes aux États-Unis.

Fière partenaire des Oilers d’Edmonton et de la LNH, Rogers organise le concours national La Coupe de retour à la maison à l’intention de la clientèle pour permettre à des membres de sa clientèle et à des fans de hockey de partout au pays d’assister à la finale de la Coupe Stanley, à Edmonton. La clientèle de Rogers court la chance de gagner l’un des 10 voyages VIP pour deux afin d’assister au 4e match au Rogers Place. Le prix comprend un visionnement de choix au concert, en plus du transport et de l’hébergement. Les fans peuvent consulter rogers.com/coupestanley pour s’inscrire au concours et courir la chance de gagner. Le concours La Coupe de retour à la maison fait partie d’un nouveau programme national appelé Accès Privilège de Rogers, qui offre des expériences sportives et de divertissement de premier plan à la clientèle de Rogers partout au pays. Des visionnements de concerts spéciaux seront réservés à la clientèle de Rogers dans le cadre du programme.

Le festival Rogers à la finale est produit par NHL Entertainment. Pour obtenir des renseignements à jour sur la finale de la Coupe Stanley et la série de concerts, suivez la LNH sur Instagram, X et TikTok.

Au sujet de Our Lady Peace

Our Lady Peace est l’un des groupes musicaux canadiens les populaires de l'ère post-grunge, qui a obtenu beaucoup de succès avec des albums certifiés platines et des succès planétaires tels que « Superman's Dead », « Clumsy » et « Somewhere Out There ». Le groupe, qui célèbre en 2024 le trentième anniversaire de la parution de son premier album « Naveed » et le vingt-cinquième anniversaire de son album « Happiness...Is Not A Fish That You Can Catch », a vendu plus de cinq millions d’albums dans le monde et a obtenu plus de 360 millions d’écoute en ligne à ce jour. Le groupe fait partie des seulement 13 artistes musicaux à avoir obtenu une certification diamant au Canada, en plus de trois certifications triple platine et cinq certifications double platine décernées par Music Canada. Our Lady Peace a obtenu 19 succès radiophoniques dans le Top 10 au Canada, dont cinq numéros un. Avec ses quatre prix JUNO et ses dix prix MuchMusic Video, le groupe est l’un des plus groupes ayant été le plus récompensé dans l’histoire des MMVA. Le groupe s’est produit à l’échelle mondiale aux côtés de groupes et d’artistes comme les Rolling Stones, Guns N' Roses, Smashing Pumpkins, The Stereophonics, Foo Fighters et Alanis Morissette. Ils ont également lancé leur festival de musique emblématique, Summersault, et se sont produits à sur la scène de festivals légendaires, comme Woodstock ’99 et Live 8. De nouvelles chansons sont à venir cette année pour Our Lady Peace. Le groupe est actuellement composé de Raine Maida (chanteur principal), Duncan Coutts (basse), Steve Mazur (guitare) et Jason Pierce (batterie).

À propos de Shania Twain

Grande vedette mondiale, autrice-compositrice célèbre et icône de style, Shania Twain a remporté cinq GRAMMY et est l'une des pionnières les plus renommées du domaine de la musique et de la mode. Avec six albums à son actif et plus de 100 millions d’albums vendus à l’échelle planétaire, Shania Twain demeure l’artiste féminine country ayant vendu le plus album de tous les temps. Ses succès comprennent : « Any Man of Mine », « That Don’t Impress Me Much », « You’re Still the One » et « Man ! ». I Feel Like A Woman!”. Shania a été la toute première artiste de l’histoire à obtenir une certification diamant pour trois albums consécutifs. Le premier album de Shania Twain à paraître en 15 ans, intitulé « NOW », a été lancé en septembre 2017 et a pris la tête du palmarès Billboard 200 dès sa sortie, faisant de cet album le premier d’une artiste féminine country à se classer en tête du palmarès tous genres confondus depuis trois ans. Après la parution de cet album, Shania Twain s’est produite dans le cadre de la tournée mondiale NOW à guichets fermés pendant un an. En 2021, Shania a entamé sa deuxième résidence à Las Vegas, appelée « Lets Go! », qui a fait salle comble et s'est poursuivie jusqu'en septembre 2022. En juillet 2022, Netflix a fait paraître un tout nouveau documentaire sur la vie et la carrière de Shania Twain intitulé « Shania Twain: Not Just a Girl » en même temps que la parution de l’album Highlights. Dernièrement, Shania a fait paraître son sixième album complet, intitulé Queen of Me, le 3 février 2023, sous l’étiquette Republic Nashville, qui lui a valu des critiques élogieuses de la part des magazines NPR, Rolling Stone, Consequence, Billboard, Variety et plusieurs autres. En avril 2023, Shania a entamé sa tournée mondiale à guichets fermés, Queen of Me, qui s’est terminée en novembre 2023 et qui a été l'une des 10 tournées les plus lucratives au pays de l'année. Cette année, Shania retournera à Las Vegas pour sa troisième résidence intitulée « Come On Over! ».