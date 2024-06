Adcytherix se lance et lève 30 millions d'euros en amorçage pour développer des anticorps-conjugués de nouvelle génération

L'objectif est de créer un leader dans le développement d'ADC pour traiter des pathologies en fort besoin médical, notamment le cancer.

Fondée par l'équipe qui a créé et cédé Emergence Therapeutics à Eli Lilly and Company.

Le premier tour de table a été mené par Pontifax et comprend des investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie.

Marseille, France, le 11 juin 2024 : Adcytherix SAS a annoncé aujourd'hui sa création et la clôture d’une levée d'amorçage de 30 millions d'euros pour développer de nouveaux anticorps-conjugués (ADC) pour traiter des pathologies en fort besoin médical, notamment le cancer.

La société a été fondée par Jack Elands et Pontifax Venture Capital, et compte Xavier Preville et Carsten Dehning comme cofondateurs. L'équipe dirigeante d'Adcytherix est composée de Jack Elands (CEO), Carsten Dehning (CFO) et Xavier Preville (VP, responsable de la recherche et du développement préclinique).

Le premier tour de table été mené par Pontifax et soutenu par Pureos Bioventures, RA Capital Management et Dawn Biopharma (une plateforme contrôlée par KKR). L’équipe dirigeant a également participé à ce tour d'amorçage.

Jack Elands, PDG d'Adcytherix, commente : "Notre nouvelle société a pour objectif de répondre aux besoins les plus urgents des patients en développant une nouvelle génération d'ADC. Nous sommes ravis que les investisseurs de premier plan et les partenaires qui nous ont accompagnés avec Emergence nous aient rejoints à nouveau pour nous soutenir dans l’atteinte de nos objectifs".

Ran Nussbaum, partenaire chez Pontifax Venture Capital ajoute : « Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle aventure avec une excellente équipe dirigeante qui ont déjà travaillé avec nous. Les ADC joueront un rôle majeur dans l'avenir de l'oncologie. L'équipe qui dirige la société et le syndicat qui soutiendra Adcytherix ont pour objectif de construire une franchise très différenciée dans ce domaine".

Dans le cadre du financement d'amorçage, Ran Nussbaum et Ohad Hammer de Pontifax, Ximing Ding de Pureos Bioventures, Iyona Rajkomar de Dawn Biopharma et Matthew Hammond de RA Capital Management ont rejoint le comité de surveillance d'Adcytherix.

---

Pour plus d’information, merci de contacter :

Adcytherix

Jack Elands, Chief Executive Officer M: +33 6 38 35 70 08

À propos d'Adcytherix

Adcytherix est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement de nouveaux conjugués anticorps-médicaments (ADC) pour traiter des maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits, comme le cancer. La société est dirigée par une équipe de gestion expérimentée et s'appuie sur un réseau d'experts de renommée mondiale dans le domaine du développement des ADC.

Adcytherix est soutenue par un syndicat d'investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, dont Pontifax, Pureos Bioventures, RA Capital Management et Dawn Biopharma (une plateforme contrôlée par KKR). Adcytherix est basée à Marseille, en France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.adcytherix.com.

Pièce jointe