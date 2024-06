La nouvelle campagne de Cheerios célèbre les athlètes d’Équipe Canada qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

MONTRÉAL, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son nouveau partenariat avec l’équipe paralympiques, General Mills – qui soutient les athlètes olympiques d’Équipe Canada depuis 26 ans – est fière de lancer sa campagne pour les Jeux de Paris 2024. Ancrée dans la plateforme Savourez le bonheur, cette campagne fait appel à des athlètes olympiques et paralympiques afin de porter le message que le bonheur ne dépend pas des médailles, et que de simples encouragements peuvent mener aux plus grands accomplissements.



La campagne met en vedette les athlètes d’Équipe Canada Damian Warner (décathlon), Cindy Ouellet (basketball en fauteuil roulant), Maggie MacNeil (natation), Caeli McKay (plongeon) et Aaron Brown (sprint). Elle s’accompagne d’un volet marketing 360°, avec des emballages exclusifs à l’effigie des athlètes et un volet interactif incitant les gens d’ici à se mettre dans l’esprit des Jeux et à montrer leur soutien à Équipe Canada.

« Nous sommes emballés à l’idée d’inviter les gens d’ici à savourer le bonheur avec leur famille et leur communauté, tout en se ralliant à nous pour encourager Équipe Canada cet été », a déclaré Jenny Chiasson, directrice associée, Expérience de marque chez General Mills Canada. « Notre campagne illustre le fait que les petits moments de bonheur et les gestes simples du quotidien peuvent alimenter la flamme qui donnera lieu aux plus grandes ambitions. C’est dans cette optique que nous profitons de l’occasion pour lancer les Jeux d’été Cheerios, grâce auxquels tout le monde pourra partager des moments rassembleurs à la maison tout en encourageant nos athlètes. »

La campagne olympique et paralympique de Cheerios comprend :

Une publicité télé de 30 secondes montrant des moments significatifs où des enfants sont encouragés par leurs proches, en parallèle avec des athlètes d’Équipe Canada en pleine action, afin de faire valoir le potentiel que chacun peut avoir quand on croit en eux et qu’on les soutient.

montrant des moments significatifs où des enfants sont encouragés par leurs proches, en parallèle avec des athlètes d’Équipe Canada en pleine action, afin de faire valoir le potentiel que chacun peut avoir quand on croit en eux et qu’on les soutient. Un partenariat exclusif avec CBC et la SRC , comprenant des placements publicitaires novateurs pendant les Jeux olympiques, un takeover numérique, un reportage dans Sweat & Power, un documentaire présentant le parcours olympique de Damian Warner, et plus encore.

, comprenant des placements publicitaires novateurs pendant les Jeux olympiques, un takeover numérique, un reportage dans Sweat & Power, un documentaire présentant le parcours olympique de Damian Warner, et plus encore. Des emballages en édition limitée et de l’affichage en magasin mettant en vedette les athlètes d’Équipe Canada à travers diverses marques populaires de General Mills, dont Cheerios, Val Nature et Larabar.

mettant en vedette les athlètes d’Équipe Canada à travers diverses marques populaires de General Mills, dont Cheerios, Val Nature et Larabar. Les Jeux d’été Cheerios, invitant les gens à organiser leurs propres Jeux à la maison. Ce nouveau concept comprend cinq défis pour toute la famille : Course à obstacles, Course à relais, Piscine à débordement, Basket-bol et À pleins poumons. Les Jeux d’été Cheerios ont été imaginés et démontrés par des athlètes d’Équipe Canada dans des vidéos amusantes, accessibles sur les médias sociaux et au moyen d’un code QR figurant sur les emballages. Les participants peuvent aussi publier une photo ou une vidéo sur leur compte Instagram ou TikTok en utilisant le mot-clic #concoursCheerios pour courir la chance de gagner des prix fabuleux, dont une boîte de Cheerios personnalisée avec leur propre photo.

« J’ai hâte de voir les familles de tout le pays se rassembler autour des Jeux d’été Cheerios tout en encourageant tous les athlètes de l’équipe canadienne », a affirmé Damian Warner, champion olympique de décathlon. « Le soutien qu’on reçoit de la part de tous les Canadiens est vraiment important pour nous quand on participe à des compétitions. Ça alimente notre détermination et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes! Le fait de savoir que tout le pays est derrière nous rend chaque défi digne d’être relevé, et chaque victoire encore plus spéciale. »

Pour en savoir plus sur le programme, visitez @cheeriosca sur Instagram et TikTok.

Pour les images et éléments de la campagne, cliquez ici.

À propos de General Mills

General Mills propose des produits que le monde adore. L’entreprise est guidée par sa stratégie Accelerate, qui vise à créer de la valeur pour les actionnaires en développant ses marques de manière audacieuse, en innovant sans relâche, en élargissant sa portée et en agissant pour le bien. Son portefeuille de marques appréciées comprend des noms familiers tels que Cheerios, Val Nature, Liberté, Yoplait et Old El Paso. Fondée en 1954, General Mills a son siège social canadien à Mississauga, en Ontario, et elle est une fière partenaire de longue date de Centraide United Way et des athlètes olympiques d’Équipe Canada.

