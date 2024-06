Integra diventa il primo Itron Engage Sales Channel Partner in Italia

LIBERTY LAKE, Wash., June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), che propone modalità innovative per le Aziende per la distribuzione dell’energia (Utilitiies) e le Municipalità per la gestione dell’energia e dell'acqua, ha annunciato che Integra S.R.L. (Integra), fornitore di misuratori fiscali ed accessori per acqua, elettricità, calore e gas in Italia, Svizzera ed Albania, ha ufficialmente aderito al programma Itron Engage Sales Channel Partner e diviene così il primo Partner commerciale di Itron in Italia. Il programma Itron Engage Sales Channel Partner ospita una serie di fornitori esclusivi in tutto il mondo, contribuendo al loro sviluppo ed ottenendo in cambio una diretta gestione del mercato locale. Per mezzo dell’impegno di Integra un maggior numero di Utilities e Comuni in Italia può migliorare la propria infrastruttura di rete attraverso l’utilizzo dei prodotti e delle soluzioni Itron, implementando e svilippando forti e positive relazioni commerciali locali.

Il programma Itron Engage Sales Channel Partner estende la portata delle soluzioni Itron fornendo a Partner affidabili e qualificati gli strumenti, la formazione e la tecnologia necessari per ottenere I migliori risultati. In qualità di primo Partner di Itron in Italia, Integra collaborerà con le Utilities e le Municipalità locali allo scopo di migliorare la loro esperienza di acquisto con diversi vantaggi:

Prossimità e accessibilità – Lavorare con un distributore locale Itron aiuta ad accorciare i tempi di consegna, ridurre i costi di spedizione e semplificare l'intero processo di acquisto. Con il suo contributo di esperienza Integra è prontamente disponibile a fornire assistenza tecnica ed offrire consigli personalizzati per migliorare l'affidabilità dei prodotti proposti e della rete.

– Lavorare con un distributore locale Itron aiuta ad accorciare i tempi di consegna, ridurre i costi di spedizione e semplificare l'intero processo di acquisto. Con il suo contributo di esperienza Integra è prontamente disponibile a fornire assistenza tecnica ed offrire consigli personalizzati per migliorare l'affidabilità dei prodotti proposti e della rete. Servizi a valore aggiunto – Integra fornisce una gamma di servizi a valore aggiunto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza all'installazione, il supporto alla manutenzione e il servizio post-vendita continuo. Questi servizi semplificano l’installazione e la gestione dei prodotti Itron da parte dei Clienti ed aiutano a massimizzare i vantaggi a lungo termine delle soluzioni proposte.

– Integra fornisce una gamma di servizi a valore aggiunto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza all'installazione, il supporto alla manutenzione e il servizio post-vendita continuo. Questi servizi semplificano l’installazione e la gestione dei prodotti Itron da parte dei Clienti ed aiutano a massimizzare i vantaggi a lungo termine delle soluzioni proposte. Solide relazioni commerciali locali – Storicamente presente sul mercato italiano, Integra è in grado di stabilire una stretta connessione con i Clienti Itron, fornendo così le basi per supportare la distribuzione e gestione dei prodotti proposti nonché il supporto continuo per gli utilizzatori, siano essi installatori o Clienti finali.



Tra i prodotti e le soluzioni Itron offerti da Integra ci sono dispositivi, sistemi di lettura automatica dei contatori, infrastrutture avanzate di misurazione e sistemi di gestione per riscaldamento e raffreddamento; sistemi di lettura automatica dei contatori per l'acqua; e dispositivi per elettricità e gas.

"In qualità di primo distributore Itron in Italia, siamo entusiasti di contribuire ad ampliare l'accesso alle soluzioni Itron, leader del settore , in tutta Italia e di fornire soluzioni intelligenti per le Utilities ed i Comuni", ha dichiarato Massimo Carbone, CEO di Integra. "Fornendo supporto locale ai clienti Itron in Italia, ci posizioniamo come esperti in materia e siamo in grado di offrire servizi a valore aggiunto. Sfruttando il programma per i Partners, Integra può rimanere aggiornata sul portafoglio di Itron con corsi di formazione flessibili per adattarsi alle nostre esigenze aziendali e fornire soluzioni intelligenti".

"Il programma Itron Engage Sales Channel Partner offre formazione, sviluppo, certificazione e supporto continui. Siamo entusiasti di espandere il nostro programma e di dare il benvenuto a Integra per consentire loro di far crescere il loro business sfruttando il portafoglio, il marchio e la posizione di leadership di Itron", ha dichiarato Gregory Raby, EMEA Channel Partner Leader di Itron. "In Itron siamo alla continua ricerca di collaborazioni e partnership che contribuiscano al successo dei nostri Clienti e contribuiscano a creare un mondo più consapevole nella gestione delle risorse. Collaborando con Integra otterremo questo risultato supportando meglio i nostri Clienti sul territorio italiano".

Informazioni su Itron

Itron è un leader globale nei servizi per la misura e la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del calore, oltre che per quanto attiene alle le smart city, l'IoT e le infrastrutture intelligenti. Per i servizi pubblici, le città e la società, costruiamo sistemi innovativi, creiamo nuove efficienze, connettiamo le comunità, incoraggiamo la conservazione e aumentiamo l'intraprendenza. Salvaguardando le nostre inestimabili risorse naturali di oggi e di domani, miglioriamo la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Unisciti a noi: www.itron.com .

Itron® è un marchio registrato di Itron, Inc. Tutti i marchi di terze parti sono di proprietà dei rispettivi proprietari e qualsiasi utilizzo nel presente documento non suggerisce né implica alcuna relazione tra Itron e la terza parte, a meno che non sia espressamente indicato.

Per ulteriori informazioni, contattare:



Itron, Inc.

Nathalie Viallix

Responsabile marketing sul campo, EMEA

PR@Itron.com

Paolo Vincenzo

Vicepresidente, Relazioni con gli investitori

512-560-1172

Investors@itron.com

Itron, Inc.