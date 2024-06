Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor U34 SIA sõlmis StokOfiss 34 projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 9 miljonit eurot

12. juunil 2024 allkirjastasid Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor U34 SIA ja Bigbank AS Läti filiaal laenulepingu summas 9 miljonit eurot. Laenu eesmärk on finantseerida StokOfiss 34 ärimaja arendusprojekti ehitust Riias aadressil Ulbrokas 34. Lisaks pangale on arendusprojekti finantseerimisse kaastatud ka finantsinvestorid, kelle poolt investeeritav summa on kokku 1,7 miljonit eurot.

Arendamisele tuleb ärihoone kontori-, kaubandus- ja laopindadega kogumahus ligikaudu 8 740 m2, mille valmimine on planeeritud 2025. aasta kolmandasse kvartalisse. StokOfiss U34 on kavandatud Hepsori rohelist mõtteviisi silmas pidades ning hoonele on väljastatud energiaklass A ja BREEAM jätkusuutlikuse sertifikaat tasemel „Very good“.

Lisainfo:

StokOfiss U34 on teine etapp Hepsori Ulbrokase tänava äärsest ärihoonete arendusest. Esimene etapp StokOfiss U30 valmis 2022. aasta neljandas kvartalis ning müüdi investeerimisfondile East Capital 2023. aasta teises kvartalis.

Hepsor alustab lisaks StokOfiss 34 projektile 2024. aastal äripindade ehitusega ka Manufaktuuri 5 projektis ( https://hepsor.ee/manufaktuurivabrik/ ), kus lisaks äripindadele valmivad ajaloosises endises Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoones ka kaasaegsed elamispinnad ning 2024. aasta lõpus või 2025. aasta alguses Ganibu Dambise ( https://hepsor.lv/veidamakvartals/?lang=en ) äripindade projektiga Riias.

Rohkem infot StokOfiss 34 projekti kohta leiab https://hepsor.lv/stokofissu34/en/









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

------------