Nokia Oyj

Pörssitiedote

13.6.2024 klo 8.00



Nokia ilmoittaa muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa

Nokia nimittää Lorna Gibbin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Asiakaskokemusjohtaja Ricky Corker jättää yhtiön johtuen Nokian aiemmin ilmoittamista toimintamallin muutoksista.

Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittävänsä Lorna Gibbin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä alkaen. Nokian asiakaskokemusjohtajana vuodesta 2021 toiminut Ricky Corker jättää yhtiön 28.6.2024.

Lorna Gibb aloitti Nokian palveluksessa vuonna 2020, ja hän on toiminut Nokian väliaikaisena henkilöstöjohtajana maaliskuusta 2024 lähtien. Tätä ennen hän toimi Nokian työlainsäädännön johtajana ja oli sekä henkilöstö- että lakiasiain toimintojen johtoryhmien jäsen. Lornalla on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus henkilöstöjohtamisesta eri toimialoilta. Ennen siirtymistään Nokiaan hän työskenteli Skyscannerin globaalina henkilöstöjohtajana ja EasyJetin Euroopan henkilöstöjohtajana keskittyen johtamaan näiden yritysten laajoja organisaatio- ja kulttuurimuutoksia. Lornan asemapaikka on Suomessa ja hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.

“Olen iloinen voidessani julkistaa Lorna Gibbin nimityksen Nokian henkilöstöjohtajaksi. Toimiessaan Nokian väliaikaisena henkilöstöjohtajana hän on jo lyhyessä ajassa osoittanut vahvaa näkemystä henkilöstötoimintojemme ja kulttuurimme kehittämisestä. Hän on kokenut johtaja, jolla on laaja ymmärrys digitalisaation luomista mahdollisuuksista ja siitä, miten Nokia voi jatkossakin houkutella riveihinsä huippuosaajia. Tämä on ensiarvoisten tärkeää kilpailukykymme varmistamiseksi myös tulevaisuudessa”, sanoo Pekka Lundmark.

”On kunnia päästä johtamaan Nokian henkilöstöorganisaatiota. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme vahvistaessamme asemaamme B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana. Odotan innolla, että pääsen kehittämään Nokian kulttuuria ja henkilöstöstrategiaa eteenpäin, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea työntekijöitämme ympäri maailman ja vahvistaa edellytyksiä innovaatiolle”, kommentoi Lorna Gibb.

Nokian asiakaskokemusjohtajana vuodesta 2021 toiminut Ricky Corker jättää yhtiön 28.6.2024 johtuen Nokian päätöksestä integroida Rickyn johtama asiakaskokemus-organisaatio osaksi liiketoimintaryhmiä vuoden 2024 alusta alkaen. Muutoksen myötä liiketoimintaryhmillä on aiempaa paremmat edellytykset edistää kasvumahdollisuuksia niin olemassa olevien kuin uusien asiakkaiden osalta ja laajentaa myyntiä yritysasiakkaille, internet-toimijoille sekä julkiselle sektorille.

”Ricky on ollut Nokian palveluksessa yli kolmen vuosikymmenen ajan ja hän on arvostettu jäsen niin Nokian johtoryhmässä kuin koko työyhteisössä. Haluan kiittää Rickyä hänen panoksestaan Nokian hyväksi näiden vuosien aikana ja erityisesti hänen työstään asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Toivotan Rickylle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Pekka Lundmark.

”Työskentely Nokialla on ollut upea matka. Uskon, että Nokialla on edessään hienoja mahdollisuuksia ja haluan toivottaa kaikille nokialaisille menestystä tulevaan”, kommentoi Ricky Corker.

Lisätietoa Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/

CV Lorna Gibb

Syntymävuosi: 1976

Kansallisuus: Ison-Britannian kansalainen

Koulutus:

Diploma in Legal Practice, Edinburghin yliopisto, 2002

Oikeustieteen kandidaatti (LLB), Glasgown yliopisto, 2000 (yhdistelmätutkinto: Master of Laws -ohjelma, Pohjois-Carolinan yliopisto)

Ammatillinen kokemus:

Nokia

Väliaikainen henkilöstöjohtaja, maaliskuu–kesäkuu 2024

Työlainsäädännön johtaja (Vice President, Labor and Employment) 2020–2024

Muut yhtiöt:

Globaali henkilöstöjohtaja, Skyscanner 2017–2020

Henkilöstöjohtaja, easyJet 2013–2017

Senior HR Business Partner, Royal Bank of Scotland, Direct Line Group 2012–2013

Useita konsulttirooleja lakiasiain- ja henkilöstöaloilla 2002–2012

Luottamus- ja muut tehtävät:

Young Enterprise UK, hallituksen jäsen & henkilöstö, palkitsemis- ja nimistyskomitea 2024–





