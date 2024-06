Esker / EY : Un partenariat stratégique au service de l’accélération de la transformation digitale et de la performance des entreprises

Lyon, le 13 juin 2024 — Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, s'allie au cabinet d'audit financier et de conseil EY pour relever les défis de la transformation numérique des entreprises. EY Services France (EY) fait partie du réseau d'audit et de conseil financier EY France. Dans un environnement en perpétuelle évolution, marqué par l'émergence de technologies disruptives et par d'importants changements réglementaires tels que la réforme de la facturation électronique et la mise en œuvre de la Directive CSRD1, cette collaboration offre aux entreprises un accompagnement complet, couvrant à la fois les phases amont et aval de leurs projets de transformation digitale.

Dans un paysage où l'intégration des solutions d'IA est devenue un facteur clé d'innovation et de croissance, l'expertise technologique d'Esker, associée à l'approche globale d'EY, permet aux fonctions finance, achats, supply chain ou encore service clients de prendre des décisions plus éclairées.

Le Baromètre 2023 de la digitalisation de la fonction finance2, sponsorisé par Esker, réalisé auprès de plus de 140 directions financières de grandes entreprises, souligne l'importance croissante de la facturation électronique généralisée pour les entreprises. Face à la nécessité de se conformer aux exigences de la réforme de la facturation électronique d'ici deux ans, un secteur estimé à 18 milliards d'euros d'ici 20253, il est crucial pour les entreprises de bénéficier d'un accompagnement solide pour se préparer sereinement à ces échéances. En effet, ces réformes exigent une transformation en profondeur des processus de back-office, administratifs et financiers des entreprises. La combinaison des compétences techniques d'Esker et de l'expertise métier, notamment en missions AMOA4 d'EY, offre aux entreprises les ressources nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

“Notre modèle économique tire sa force de notre capacité à gérer efficacement toutes les typologies de factures clients et fournisseurs, offrant ainsi des solutions qui simplifient le quotidien des professionnels de la finance. Face aux défis complexes associés à l'intégration de technologies de pointe comme l'IA en entreprise, et afin de répondre aux exigences strictes de la réforme de la facturation électronique et de la directive CSRD, il est impératif de s'associer à des partenaires qualifiés tels qu'EY Services France. Leur approche holistique et leur vaste couverture fonctionnelle constituent des atouts majeurs pour exploiter pleinement ce marché à fort potentiel.”

Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker.

“La pérennité de notre alliance avec Esker, fondée sur une communauté de valeurs partagées, repose sur la complémentarité de nos expertises. Ce modèle économique nous permet d'offrir aux organisations une approche intégrée visant à optimiser leurs processus financiers clés, tout en réduisant les coûts et les risques.”

Emmanuelle Muller Schrapp, EY–Esker Alliance Leader, EY Services France.

1.Corporate Sustainability Reporting Directive

2. Baromètre Future of Finance 2023, en partenariat avec Losam

3. Données Gartner

4. L'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMOA) a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et, ou d'assistance, et de proposition, le décideur restant le maître d'ouvrage

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

