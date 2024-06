Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Transisi CEO pada tanggal 1 Juli 2024

TEMECULA, Calif., June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376), hari ini mengumumkan setelah pemungutan suara Dewan Direksi, bahwa efektif per tanggal 1 Juli, 2024, Adrian Ridge akan menggantikan Peter Wagner sebagai CEO Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (bagian dari Divisi Industri Nikkiso). Wagner akan tetap menjabat di Dewan Direksi sebagai Executive Chariman untuk Nikkiso CE&IG Group.



Sebagai CEO, Ridge, yang saat ini menjabat sebagai Executive Vice President, Operasi dan Manufaktur untuk Nikkiso CE&IG Group, akan mendorong laba operasional dan keuangan dan mempersiapkan Grup untuk pertumbuhan di masa depan. Jabatan baru Wagner sebagai Executive Chairman akan fokus untuk mendorong visi dan strategi jangka panjang Grup dalam kapasitasnya sebagai penasihat.

“Selama enam tahun di bawah kepemimpinan Peter, Nikkiso CE&IG telah mengembangkan bisnis lebih dari empat kali, dan berada pada posisi yang kuat untuk kelangsungan pertumbuhan,” kata Toshihiko Kai, Presiden dan CEO, Nikkiso. “Saya ingin berterima kasih kepada beliau atas kepemimpinannya, dan selamat datang kepada Adrian sebagai CEO baru Grup.”

Sebelum bergabung dengan Nikkiso pada tahun 2018, Wagner menjabat sebagai CEO dan Direktur Pelaksana di LEWA Group. Ridge bergabung dengan Nikkiso pada tahun 2022 setelah kira-kira 30 tahun menduduki berbagai jabatan direksi di Atlas Copco.

Tentang Nikkiso Co. Ltd.

Sejak didirikan pada tahun 1953, Nikkiso telah berkontribusi dalam menangani berbagai permasalahan sosial untuk mengantisipasi perubahan zaman dengan teknologi dan produk yang pertama di dunia dan pertama di Jepang. Dalam bisnis industrial, Nikkiso telah menciptakan berbagai pasar baru dengan mengembangkan produk di bidang energi, produk yang berhubungan dengan hemodialisis dalam bisnis medis, dan aerostruktur CFRP (carbon fiber reinforced plastic/plastik yang diperkuat oleh serat karbon) dalam bisnis kedirgantaraan.

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.600 orang di 22 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, AS, yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co, Ltd. (TSE: 6376).

Kontak Media

Lisa Adams

+1 405 492 1689