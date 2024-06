Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Peralihan CEO pada 1 Julai 2024

TEMECULA, Calif., June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376), mengumumkan hari ini, selepas undian Lembaga Pengarah, yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2024, Adrian Ridge akan menggantikan Peter Wagner sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (sebahagian daripada Bahagian Perindustrian Nikkiso). Wagner akan kekal dalam peranan Lembaga Pengarah sebagai Pengerusi Eksekutif bagi Nikkiso CE&IG Group.



Sebagai CEO, Ridge, yang kini merupakan Naib Presiden Eksekutif, Operasi dan Pembuatan untuk Nikkiso CE&IG Group, akan memacu hasil operasi dan kewangan serta mempersiapkan Kumpulan untuk pertumbuhan masa depan. Peranan baharu Wagner sebagai Pengerusi Eksekutif akan memberikan tumpuan pada pemacuan visi dan strategi jangka panjang Kumpulan dalam kapasiti penasihat.

"Dalam tempoh enam tahun di bawah kepimpinan Peter, Nikkiso CE&IG telah meningkatkan perniagaan lebih daripada empat kali ganda dan berada dalam kedudukan pertumbuhan berterusan yang kukuh," kata Toshihiko Kai, Presiden dan CEO, Nikkiso. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kepimpinannya, dan mengalu-alukan Adrian sebagai CEO baharu Kumpulan.”

Sebelum menyertai Nikkiso pada 2018, Wagner ialah CEO dan Pengarah Urusan di LEWA Group. Ridge menyertai Nikkiso pada 2022 selepas kira-kira 30 tahun berada di Atlas Copco, berkhidmat dalam pelbagai jawatan kepemimpinan.

Perihal Nikkiso Co. Ltd.

Sejak ditubuhkan pada tahun 1953, Nikkiso telah menyumbang kepada penyelesaian isu sosial dengan meramalkan perubahan zaman melalui teknologi dan produk yang pertama di dunia dan Jepun. Dalam perniagaan industri, Nikkiso telah mencipta pasaran baharu dengan membangunkan produk dalam bidang tenaga, produk berkaitan hemodialisis dalam perniagaan perubatan, dan aerostruktur CFRP (plastik diperkuat serat karbon) dalam perniagaan aeroangkasa.

Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group merupakan pembekal terkemuka peralatan kriogenik, teknologi dan aplikasi untuk segmen pasaran tenaga bersih dan gas industri. Kumpulan ini mempunyai lebih daripada 1,600 pekerja di 22 negara dan diketuai oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., yang merupakan anak syarikat sepenuhnya milik Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Maklumat hubungan media

Lisa Adams

+1 405 492 1689