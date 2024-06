Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布於 2024 年 7 月 1 日進行 CEO 變更

加州特曼庫拉, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) 今日宣布,經董事會投票,從 2024 年 7 月 1 日起,Adrian Ridge 將接替 Peter Wagner 擔任 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group(Nikkiso 旗下工業事業部組成部門)的行政總裁 (CEO)。Wagner 將在董事會中留任作為 Nikkiso CE&IG Group 的執行主席。



Ridge 目前在 Nikkiso CE&IG Group 擔任營運與製造執行副總裁,他將作為 CEO 提振營運與財務業績,在實現未來增長方面幫助集團作好準備。Wagner 轉任執行主席後將發揮其顧問角色,專注於推動集團的願景與長期策略。

Nikkiso 總裁兼 CEO Toshihiko Kai 表示:「在 Peter 領導下的 6 年裏,Nikkiso CE&IG 的業績增長超過 4 倍,並準備好迎接持續強勁增長。我希望感謝他發揮的領導才能,並歡迎 Adrian 成為集團的新任 CEO。」

在 2018 年加入 Nikkiso 之前,Wagner 曾在 LEWA Group 擔任 CEO 兼董事總經理。Ridge 則於 2022 年加入 Nikkiso,此前在 Atlas Copco 擔任各種領導職務將近 30 年。

關於 Nikkiso Co., Ltd.

從 1953 年創立之時起,Nikkiso 一直就透過日本乃至世界一流的技術和產品預判時代變革,為解決社會問題作出貢獻。Nikkiso 透過開發能源領域的產品、醫療領域的血液透析相關產品,以及航空航天領域的碳纖維增強塑料(CFRP)飛行器構件,在工業領域開闢了許多新市場。

關於 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是潔淨能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的領先供應商。集團在 22 個國家擁有超過 1,600 名僱員,旗下龍頭企業 Cryogenic Industries, Inc. 位於美國加州南部,為 Nikkiso Co., Ltd. 的全資子公司 (TSE: 6376)。

