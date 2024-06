GenTwo und issuance.swiss, unterstützt durch die Apex Group, schliessen strategische Partnerschaft für AMC- und ETP-Emissionen von digitalen Assets

Zürich, 14. Juni 2024 – GenTwo, das führende Schweizer Fintech und globaler AMC-Pionier (Actively Managed Certificates) und die von der Apex-Group lancierte und auf ETP (Exchange Traded Products) spezialisierte issuance.swiss, geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel derselben ist es, die jeweilige Expertise für die Entwicklung und Emission digitaler ETPs und AMCs für Kunden zu nutzen. Im Rahmen der Partnerschaft wird issuance.swiss künftig ihr gesamtes AMC-Geschäft an GenTwo weiterleiten, während GenTwo ihr ETP-Geschäft an issuance.swiss vermittelt. Das Ergebnis wird den Kunden beider Unternehmen zugutekommen, indem es die Palette der verfügbaren Anlagevehikel für digitale Vermögenswerte erweitert und eine bessere Diversifizierung des Portfolios ermöglicht. Künftig können die Kunden von issuance.swiss die Expertise von GenTwo und die Technologie der marktführenden GenTwo Pro-Plattform für die Emission all ihrer AMCs nutzen, um den Prozess der Produktemission zu optimieren und die operative Effizienz zu steigern.

Die Kunden von GenTwo erhalten die Möglichkeit, Kryptowährungs-ETPs schnell und zügig auf den Markt zu bringen, indem sie die agilen Spezialistenteams und die Plattform von issuance.swiss nutzen. Die Kunden profitieren auch von der Infrastruktur von issuance.swiss und den europäischen Börsenzulassungs- kapazitäten, indem sie die Apex Group – einen globalen Dienstleister mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Billionen US-Dollar – als Fondsadministrator nutzen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit issuance.swiss und der Apex Group, die es unseren Kunden ermöglicht, von ihrer einzigartigen Kompetenz bei der Emission von ETPs zu profitieren“, sagt Philippe A. Naegeli, Mitgründer und CEO von GenTwo. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in unserer Mission, die Portfoliodiversifizierung durch Assetisierung zu unterstützen und Investoren weltweit zu ermöglichen, in das zu investieren, woran sie glauben.“

Bruce Jackson, CFA, Chief of Digital Asset Funds and Business bei der Apex Group sowie Director von issuance.swiss, fügt hinzu: „GenTwo ist ein echter Vorreiter im AMC-Bereich, und dies ist eine grossartige Gelegenheit, mit ihnen bei einzigartigen AMC- und ETP-Angeboten zusammenzuarbeiten. Die Förderung massgeschneiderter Finanzprodukte für eine Vielzahl von Anlegern ist unsere gemeinsame Vision. Diese Partnerschaft verdeutlicht auch den Wert unseres Issuance-as-a-Service-Modells, das den Prozess für unsere Emissionskunden rationalisiert und gleichzeitig diese Effizienz als zusätzliche Investitionsrendite an ihre jeweiligen Kunden weitergibt.“

Presse-Kontakt

Email : Press@issuance.swiss - Tel +41 44 551 0052

Über GenTwo

GenTwo wurde 2018 gegründet und ist ein in der Schweiz ansässiges B2B-Fintech-Unternehmen, das weltweit tätig ist und die Mission verfolgt, das Anlageuniversum zu erweitern, indem es alle Vermögenswerte investierbar macht. GenTwo hat ein Finanz-Engineering-Netzwerk aufgebaut, das auf zwei Säulen basiert. Die firmeneigene Plattformlösung GenTwo Pro ermöglicht es Anlageexperten, unbegrenzte White-Label-Anlagelösungen zu erstellen. Die AssetRush-Veranstaltungsreihe, die sich im Kalender der Schweizer Finanzdienstleistungsbranche etabliert hat, bietet ein einzigartiges Forum, um die Investment- Revolution zu präsentieren, die durch die Verbriefungsplattform der nächsten Generation ausgelöst wird. GenTwo verfügt derzeit über 3,5 Milliarden US-Dollar an Assets under Service (AuS). GenTwo Digital ist eine Tochtergesellschaft von GenTwo, die die Lücke zwischen traditionellen und digitalen Vermögenswerten überbrückt.

Über issuance.swiss

issuance.swiss AG ist ein Special Purpose Vehicle (SPV), die sich auf die Kotierung von Finanzprodukten an den regulierten Märkten Europas spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Zug (Schweiz) und angegliedert an die Apex Group Ltd, einem globalen Finanzdienstleister mit 3000 Mrd. US-Dollar AuM, bietet issuance.swiss eine schlüsselfertige Lösung für europäische und amerikanische Kunden für die Umsetzung ihrer digitalen Vermögensstrategien durch die Kotierung von börsengehandelten Produkten an den Börsen. Das Expertenteam von issuance.swiss ermöglicht es seinen Kunden, die Compliance- und regulatorischen Auflagen zu bewältigen und bietet ihnen gleichzeitig alle erforderlichen Dienstleistungen für eine schnelle Markteinführung und kontrollierte Betriebskosten.

Über Apex Gruppe

Die 2003 auf den Bermudas gegründete Apex Group ist ein globaler Finanzdienstleister. Mit mehr als 13.000 Mitarbeitern weltweit bietet die Apex Group in 50 Ländern eine breite Palette von Dienstleistungen für Vermögensverwalter, Finanzinstitute, Privatkunden und Family Offices an. Die Gruppe hat ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, um eine Lösung aus einer Hand anbieten zu können, indem sie das breiteste Angebot an Dienstleistungen in der Branche etabliert hat. Dazu gehören Lösungen für die Kapitalbeschaffung, Fondsverwaltung, digitales Onboarding und Bankkonten, Verwahrstelle, Custody, Super ManCo, Unternehmensdienstleistungen und eine weigweisende ESG-Rating- und Beratungslösung. Die Apex Group will mehr sein als nur ein Finanzdienstleister und setzt sich für einen positiven Wandel in drei Kernbereichen ein Umwelt und Klimawandel, Stärkung der Rolle der Frau und wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung und soziale Mobilität.