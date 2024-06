Baltic Horizon Fond plaanib lunastada ennetähtaegselt osa võlakirju

Käesolevaga annab Baltic Horizon Fond teada, et plaanib lunastada kolmanda osa võlakirjadest 7 999 999,40 euro ulatuses 8. juulil 2024. Lunastamine plaanitakse läbi viia võlakirjade nimiväärtuse vähendamise teel ning uus nimiväärtus oleks 52 380,9524 eurot ühe võlakirja kohta. Investoritele väljamakstav summa ühe Võlakirja kohta on 19 424,01 eurot, mis sisaldab lunastusmakset ning kogunenud, kuid seni välja maksmata intressi. Enne lunastamist on võlakirjade nominaalsumma kokku 29 999 999,40 eurot ja pärast lunastamist oleks nominaalsumma kokku 22 000 000 eurot. Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 1. juuli 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.