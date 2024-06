Tenneco présente un système avancé de butée de rebond de suspension hydraulique pour les amortisseurs passifs Monroe® OE Solutions

Le système Monroe® Ride Refine™ Advanced HRS hautement adaptable améliore la gestion des charges de pointe, réduit le bruit et favorise les stratégies d’allègement du châssis.



Ce système entièrement hydraulique est désormais disponible sur les amortisseurs à double tube Monroe® OE Solutions pour les véhicules électriques à batterie (VEB) et d’autres véhicules de tourisme relativement lourds

NORTHVILLE, Ill., 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’amortisseurs passifs et électroniques pour applications automobiles, a présenté un système de butée de rebond de suspension hydraulique (HRS) innovant et hautement adaptable qui limite le bruit et l’énergie d’appoint de rebond des amortisseurs rencontrés sur les VEB et d’autres véhicules de tourisme relativement lourds, garantissant ainsi une absorption optimale de l’énergie. Ce nouveau système, baptisé Monroe® Ride Refine Advanced HRS, rend également inutiles les renforts de châssis qui sont couramment ajoutés pour résister aux chocs à haute énergie. Désormais disponible sur les jambes de force et les amortisseurs à double tube Monroe OE Solutions, il peut également être personnalisé pour améliorer la suspension, ce qui permet ainsi aux équipementiers d’assurer un confort de conduite optimal dans toutes les situations.

Conçu pour offrir une force d’amortissement élevée et des niveaux de bruit extrêmement réduits, le système Ride Refine™ Advanced HRS est doté d’un tube de pression rainuré et serti innovant et d’une bague d’étanchéité haute résistance, qui assurent une transition hautement progressive et quasiment imperceptible vers l’activation du système HRS. La large courbe de réglage du système est définie par la longueur de sertissage du tube de pression et les orifices de purge sur le côté de la bague d’étanchéité. En éliminant un ressort mécanique, les ingénieurs de Tenneco ont également réduit le poids de l’amortisseur et les exigences de conditionnement.

« Ce système innovant répond à la nécessité pour les équipementiers automobiles d’optimiser la gestion des pointes de charge exercées sur la suspension des véhicules électriques, qui sont plus lourds et plus proches du sol, » déclare Dan Keil, Directeur exécutif, Ingénierie des produits, Monroe Ride Solutions chez Tenneco. « Cette nouvelle technologie polyvalente offre d’excellentes performances d’amortissement et une plage de réglage exceptionnellement large, tout en réduisant le poids et la complexité, ainsi que la durabilité, pour des performances à long terme. C’est précisément ce dont ont besoin les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides et les véhicules avec un poids à vide relativement élevé ».

Avec le lancement de ce nouveau système, Tenneco propose désormais trois technologies distinctes de butée hydraulique hautes performances qui couvrent pratiquement tous les cas d’utilisation des véhicule de tourisme. Les autres solutions proposées par Monroe sont les systèmes HRS standard à ressorts et HRS Performance. Pour de plus amples informations à propos de Monroe OE Solutions, visitez le site oe-monroe.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des premiers concepteurs, fabricants et distributeurs de produits automobiles pour les clients première et seconde montes. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les équipements tout-terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde monte.

Pour en savoir plus, visitez le site www.tenneco.com .

CONTACT :

Simonetta Esposito

Communication globale

Tenneco

sesposito@driv.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/239b1fd6-cf20-4454-a228-c4ceb3ec4d3f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12f33782-0c1b-4914-bd8c-c77c03bb11b1/fr

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b34cfac-5eb4-4648-b32b-6b7c9bcc7428