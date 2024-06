Kodulahe viimase etapi detailplaneering on algatatud

Tallinna Linnavalitsus algatas 11.06.2024 Arco Vara tütarfirmale Kodulahe Kvartal OÜ kuuluva, aadressil Lammi 6 asuva krundi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Kodulahe kvartali viimasele etapile ehitusõigus: kuni kaheksa osaliselt äripindadega korterelamu ehitamiseks ühe maa-aluse ja kuni nelja maapealse korrusega, kus kõik korterid saavad endale ka avarad rõdud.

Arco Vara juht Miko Niinemäe kommentaar: “Eluhoonete vahele rajatakse mänguväljaku, kasvuhoonete ja veesilmaga sisehoovid. Uute eluhoonete vahel on turvalised ja autovabad haljasalad, mis tuginedes piirkonna kogemusele, on väga olulised. Lammi 6 kinnistust saab aga oluline osa kogu Kodulahe arendusest, kuna selle valmimisel saame öelda, et Kodulahe on valmis. Selle kinnistu erilisus seisneb selles, et Arco Vara on Lammi 6 lõppedes loonud oma minilinnaosa, kus on Tallinnas leidnud elukoha ligikaudu 2000 inimest.”

Lammi 6 ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2026. aastasse ning arenduse valmimine 2028. aastasse.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

tiina.malm@arcovara.com