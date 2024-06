Communiqué de presse

Le calculateur multifonction sécurisé d’Eviden sélectionné par le Service Industriel de l’Aéronautique du Ministère des Armées

Le calculateur multifonction sécurisé d’Eviden sera le cœur du système tactique annexé au calculateur principal des avions de commandement, de détection et de contrôle E-2D Hawkeye de la Marine Nationale.

EUROSATORY, Villepinte, France – 17 Juin 2024 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par le SIAé1 du Ministère des Armées pour le cloisonnement de la chaîne tactique française du système embarquée des avions de commandement, de détection et de contrôle E-2D Hawkeye2.

L’atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu du SIAé aura la charge de l’intégration du calculateur multifonction de la gamme MLS Gateway d’Eviden pour le cloisonnement de la chaîne tactique française embarquée à bord du porteur américain E-2D Hawkeye. Ce calculateur multifonction sécurisé permettra l’échange bidirectionnel en temps réel entre des données autorisées provenant du système natif américain et des données tactiques complémentaires françaises, garantissant ainsi le cloisonnement et la souveraineté de la chaîne des systèmes embarqués. Cette solution de calcul embarqué permettra au SIAé d’étendre la chaîne de systèmes embarqués natifs avec des ajouts de capacités françaises.

Ce contrat vient confirmer l’expertise d’Eviden en matière de conception, fabrication et maintien en conditions opérationnelles de passerelles cyber sécurisées et calculateurs embarqués à destination d’environnements militaires contraints, dont aéronavals (Eviden annonçait en mars dernier l’obtention de l’agrément EMAR 21G relatif à la production d’équipements aéronautiques).

Bruno Milard, Vice-Président et Directeur de l’entité Electronique de Défense et Aéronautique, Eviden, Groupe Atos a déclaré « Ce nouveau contrat dans le domaine de l’aéronaval militaire démontre notre expertise et notre capacité à livrer des calculateurs sécurisés multifonctions. Avec notre gamme de solutions MLS Gateway, nous mettons à disposition de nos clients des passerelles sécurisées et souveraines qui répondent à leurs exigences métiers et à leurs spécificités environnementales ».

Les solutions MLS gateway d’Eviden répondent aux enjeux d’échanges bidirectionnels en temps réel entre différents domaines ou réseaux à destination d’environnements critiques (des infrastructures IT aux environnements embarqués air/terre/mer). Elles assurent l’intégrité et la sécurité des données échangées au sein de la chaine de système qui y est connectée, et garantit l’accessibilité des renseignements critiques « autorisés », et cela contre toutes intrusions extérieures. Ces systèmes souverains sont développés, produits et intégrés en France, et paramétrables selon les besoins métiers. Pour en savoir plus : https://eviden.com/solutions/digital-security/defense-electronics/

***

À propos d’Eviden3

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Le SIAé, Service Industriel de l’Aéronautique) est en charge des activités de maintenance (MCO) et de modernisation au profit des avions et hélicoptères des armées Françaises. Le SIAé est composé de 5 AIA (Ateliers Industriels de l’Aéronautique).

2 Les E-2D seront embarqués sur le Charles de Gaulle en tant qu’« avions de guet aérien, de commandement et de contrôle ». Et par la suite embarqué sur le futur porte avion (PA NG).

