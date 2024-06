IGPDecaux remporte les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome en Italie, pour une durée de 13 ans

Paris, 17 juin 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu'IGPDecaux a remporté les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome (2,8 millions d'habitants). IGPDecaux est une société détenue à 60 % par JCDecaux SE et à 40 % par la famille du Chène de Vère.

Suite à un appel d'offres organisé par ATAC, la société de transport public de la ville, et grâce à un appel à financement de projet, ce contrat de 13 ans prévoit la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro ainsi que sur l’implantation d’une nouvelle génération d’espaces publicitaires (lignes A, B-B1, et C, cette dernière n’ayant jusqu’alors pas de publicité). IGPDecaux continuera également à gérer la publicité sur les bus et tramways de Rome. Le métro, les bus et les tramways de Rome transportent près de 2,6 millions de voyageurs par jour pour un total de 940 millions chaque année.

Cette initiative s’inscrit dans un projet ambitieux de la municipalité de Rome pour embellir le cadre de vie urbain et introduire des services innovants avant l’année du Jubilé de 2025, qui réunira des millions de pèlerins et de touristes à Rome et dans la Cité du Vatican. Ce contrat repose sur un modèle hybride où les investissements seront financés par une subvention publique et par la publicité.

IGPDecaux supervisera la conception et la réhabilitation de 4 stations de la ligne A (Spagna, Ottaviano et Cipro cette année puis San Giovanni d'ici 2026). Pour les 23 autres stations de la ligne A, IGPDecaux réalisera des études de faisabilité technique et financière, tandis qu’ATAC se chargera directement des travaux.

De plus, IGPDecaux supervisera la direction artistique des 27 stations, garantissant une identité visuelle cohérente respectant les caractéristiques artistiques et structurelles uniques de chaque station tout en conservant un style global harmonieux. Cette approche vise à améliorer à la fois la fonctionnalité et l’esthétique des environnements pour les voyageurs.

La rénovation portera également sur les revêtements muraux, incluant l’entretien, la restauration et l'installation de nouveaux matériaux si nécessaire. Les sols seront également rénovés avec des matériaux antidérapants de pointe, conçus pour faciliter l'entretien, tout en alliant un design de qualité à la fonctionnalité.

Le projet impliquera également des mises à niveau technologiques et une refonte complète de la signalétique, avec un design homogène sur toute la ligne. La modernisation des espaces fondée sur une analyse pointue des déplacements des voyageurs, permettra d’optimiser la sélection et l’organisation des informations, garantissant une communication claire, efficace et accessible, tout en transformant le métro de Rome en un hub numérique. De plus, des parcours spécifiques seront créés pour aider les voyageurs malvoyants.

Cette rénovation vise à améliorer la qualité des services offerts ainsi que l'expérience des usagers du métro, bénéficiant autant aux voyageurs qu’aux annonceurs grâce à des environnements rénovés et des mobiliers publicitaires plus innovants et impactants. Ce nouvel aménagement, qui concerne également les lignes B-B1 et C en plus de la ligne A, comprend une forte digitalisation des mobiliers publicitaires avec plus de 60 écrans digitaux sur les quais, plus de 166 écrans digitaux iVision permettant une plus grande couverture des stations, et l'installation de murs LED de différentes tailles créant des environnements immersifs au niveau de la mezzanine/hall des stations Spagna et Cipro. Plus de 300 espaces analogiques de différents formats complètent l'offre du métro.

En ligne avec la stratégie Climat de JCDecaux visant à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050, le contrat du métro de Rome a pour objectif de réduire d’une part les émissions de CO 2 par l'utilisation d'énergies renouvelables durant la phase de production (émissions indirectes) et d’autre part la consommation d’électricité grâce à l’installation de nouveaux produits vertueux (éclairage et digital).

Alberto Zorzan, Directeur Général d’ATAC, a déclaré : « La rénovation des stations de la ligne A du métro, qui fait partie intégrante de l’appel d’offres attribué par ATAC, a une grande valeur stratégique et s’inscrit dans la profonde modernisation des actifs de transport de la capitale par ATAC. Fort de sa grande expérience, nous avons toute confiance en IGPDecaux pour répondre au mieux à nos besoins en réalisant de manière optimale les propositions qu’il nous a faites. Les transformations opérées dans les stations de la ligne A les rendront plus accueillantes et fonctionnelles. Ce sont des points clés du programme du Jubilée qui bénéficieront à nos clients bien au-delà de l’Année Sainte. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce contrat emblématique dans la capitale italienne, à l'approche du Jubilé de 2025. Nous tenons à remercier ATAC, l'un des principaux opérateurs de mobilité urbaine en Italie et l'une des plus grandes sociétés de transports publics locaux en Europe, pour sa confiance en IGPDecaux dans la mise en œuvre de ce contrat du métro de Rome. Le projet de modernisation de l’espace public qu’est le métro s'inscrit dans notre mission d'améliorer durablement la qualité de vie de tous les citoyens grâce à la proximité et à la mobilité. Notre Groupe apportera toute son expertise technique, esthétique, servicielle et environnementale pour offrir aux annonceurs une puissante plateforme de communication extérieure dans la capitale italienne, comprenant notamment des supports digitaux qui bénéficieront aussi bien aux habitants locaux qu’aux touristes. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





