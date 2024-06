TALVEY®▼ (talquetamab) a permis d’obtenir des réponses très durables et à plus long terme chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire

Taux de survie globale à 24 mois de 67 pour cent obtenu avec le talquetamab administré à raison de 0,8 mg/kg toutes les deux semaines dans l’étude de la Phase 1/2 MonumenTAL-111

BEERSE, BELGIQUE, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société du groupe Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui que les données à long terme de l’étude de la Phase 1/2 MonumenTAL-1 ont montré qu’avec un suivi médian de 20 à 30 mois, les patients exposés à une triple classe, atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire et traités par TALVEY®▼ (talquetamab) ont conservé des taux de réponse globale (ORR) élevés et des réponses durables, qu’ils aient ou non reçu un traitement antérieur de réorientation des lymphocytes T.1 Ces données, présentées sous forme de poster au congrès 2024 de l’European Hematology Association (EHA), qui se tient à Madrid du 13 au 16 juin (extrait N° P915), démontrent l’efficacité et la durabilité du talquetamab lorsqu’il est utilisé avant ou après une thérapie par cellules T réceptrices d’antigènes chimériques (CAR-T) ou des thérapies par anticorps bispécifiques chez des patients exposés à une triple classe et atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.1

« Les résultats de l’étude MonumenTAL-1 continuent de montrer des niveaux de réponse plus profonds et une durée de réponse plus longue chez les patients traités avec l’une ou l’autre des options de dosage approuvées de talquetamab, alors que la médiane de survie globale n’a pas encore été atteinte à deux ans », a déclaré le Docteur Leo Rasche, médecin traitant du service de myélome de l’hôpital universitaire de Würzburg.‡ « Il est encourageant de ne pas constater d’augmentation notable des arrêts de traitement avec ce suivi plus long dans l’ensemble des cohortes. »

Dans l’étude MonumenTAL-1, 297, les patients n’ayant jamais été exposés à un traitement de réorientation des lymphocytes T ont reçu du talquetamab à la dose recommandée pour la Phase 2 (RP2D) de 0,8 mg/kg toutes les deux semaines (Q2W) (n=154) ou de 0,4 mg/kg toutes les semaines (QW) (n=143).1 Après un suivi médian de 23,4 mois, les patients de la cohorte Q2W ont présenté une durée médiane de réponse (DOR) de 17,5 mois, la DOR médiane n’ayant pas été atteinte chez les patients présentant une réponse complète (CR) ou meilleure.1 Pour les patients du groupe QW, un suivi médian de 29,8 mois a montré une DOR médiane de 9,5 mois, avec une DOR médiane de 28,6 mois chez les patients ayant obtenu une CR ou meilleure.1 À 24 mois, 67,1 pour cent et 60,6 pour cent des patients étaient respectivement en vie dans les deux cohortes de dosage.1

Après un suivi médian de 20,5 mois, le talquetamab a continué à montrer une forte efficacité chez les patients ayant déjà été exposés à un traitement de réorientation des lymphocytes T (n=78), avec 55,1 pour cent des patients ayant obtenu une très bonne réponse partielle (VGPR) ou meilleure et 57,3 pour cent des patients en vie à 24,2 mois.1

Les taux d’infection sont restés inférieurs à ceux des études sur les anticorps bispécifiques ciblent l’antigène de maturation des cellules B (BCMA), conformément aux rapports précédents.1 Aucune augmentation des infections de grade 3/4 n’a été observée avec un suivi plus long.1 Les effets indésirables (EI) associés au GPRC5D ont entraîné peu de réductions de dosage et d’arrêts de traitement.1 Un seul patient supplémentaire a interrompu le traitement en raison d’EI depuis le rapport précédent.1 La perte de poids, évaluée par les signes vitaux, était évidente au début, mais s’est stabilisée et améliorée avec le temps, y compris chez les patients présentant des toxicités orales.1

« Les besoins non satisfaits restent importants pour les patients atteints de myélome multiple lourdement prétraité, car à chaque nouvelle ligne de traitement, les patients ont tendance à voir leurs réponses diminuer, ce qui entraîne des rechutes plus fréquentes », a indiqué Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « En ciblant le nouveau récepteur GPRC5D et en offrant une option de dosage bihebdomadaire, le talquetamab joue un rôle important dans la voie de traitement du myélome multiple. Nous restons concentrés sur l’exploitation du potentiel de cette thérapie pionnière dans le cadre de notre ambition de transformer les résultats pour les patients et d’éliminer le cancer. »

Les données de l’étude MonumenTAL-2 confirment le maintien de réponses durables à un an, avec la combinaison expérimentale de talquetamab et de pomalidomide chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins deux lignes de traitement antérieures.

Un suivi plus long de l’étude de MonumenTAL-2 la Phase 1b sur l’utilisation expérimentale du talquetamab et du pomalidomide a montré des réponses profondes et un profil d’innocuité gérable chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire et soutient le potentiel de combinaison de talquetamab et d’un agent immunomodulateur (IMiD).2 Ces données actualisées, issues de la première étude d’un protocole combinant une thérapie ciblant la GPRC5D et un agent immunomodulateur, ont fait l’objet d’une présentation sous forme de poster au congrès de l’EHA de 2024 (extrait N°P911).2

Les patients de l'étude MonumenTAL-2 la Phase 1b (n=35) ont été traités par talquetamab sous-cutané (SC) à la dose RP2D de 0,8 mg/kg 2/semaine (n=19) ou de 0,4 mg/kg/semaine (n=16) avec des doses croissantes, plus 2,0 mg de pomalidomide oral par jour.2,3 Après un suivi médian de 16,8 mois (intervalle, 1,2-25,1), les patients évaluables pour la réponse ont présenté un ORR de 88,6 pour cent (VGPR ou meilleure, 80 pour cent).2

« Grâce à ses multiples options de dosage et à sa capacité à être utilisé avant ou après la thérapie CAR-T et les bispécifiques BCMA, le talquetamab est une option thérapeutique importante et polyvalente pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire », a déclaré Jordan Schecter, M.D., vice-président, Disease Area Leader, Multiple Myeloma, chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Le taux gérable d’infections de grade 3/4 observé dans l’étude MonumenTAL-2 suggère la flexibilité du talquetamab combiné à un agent immunomodulateur pour les patients qui continuent à faire face à des options de traitement limitées dans le cadre de cette maladie hématologique complexe. »

À 12 mois, 80,4 pour cent des patients ayant obtenu une CR ou meilleure ont conservé leur réponse.2 Le taux de survie sans progression de la maladie (PFS) à 12 mois était de 72,6 pour cent.2

Les EI hématologiques de grade 3/4 les plus fréquents étaient la neutropénie (57,1 pour cent), l’anémie (25,7 pour cent) et la thrombocytopénie (20 pour cent).2 Les toxicités du goût, des ongles, de la peau et des éruptions cutanées de tout grade sont survenues respectivement chez 8 ,7 pour cent 68,6 pour cent, 74,3 pour cent et 28,6 pour cent des patients ; la majorité était de grade 1/2 et il y a eu peu d’abandons.2 Le syndrome de libération de cytokines (CRS) a été observé chez 74,3 pour cent des patients et des infections ont été observées chez 80 pour cent des patients (22,9 pour cent de grade 3/4).2

À propose de MonumenTAL-1

MonumenTAL-1 ( la Phase 1: NCT03399799 , la Phase 2: NCT04634552 ) est une étude de la Phase 1/2 à un seul bras, ouverte, multicohorte et multicentrique d'escalade de dosage impliquant plus de 300 patients.4,5 La phase 1 a évalué l’innocuité et l'efficacité du talquetamab chez des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps monoclonal anti-CD38.4 L'étude excluait les patients ayant subi une greffe de cellules souches allogéniques au cours des six derniers mois, les toxicités de grade 2 ou plus non résolues de thérapies anticancéreuses antérieures (à l’exception de l’alopécie et de la neuropathie périphérique), un score de performance de l'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) supérieur à un, une atteinte du système nerveux central (CNS) ou des signes cliniques d'une atteinte méningée du myélome multiple.4

La Phase 2 de l'étude a évalué l'efficacité du talquetamab chez les participants atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire aux doses RP2D, administrées respectivement à 0,4 mg/kg par voie sous-cutanée toutes les semaines et à 0,8 mg/kg toutes les deux semaines.1,5 L'efficacité était basée sur l'ORR et le DOR, tels qu'évalués par un comité d'examen indépendant sur la base des critères de l'International Myeloma Working Group (IMWG).1,5

À propose de MonumenTAL-2

L’étude MonumenTAL-2 ( NCT05050097 ) est une étude de la Phase 1 en cours sur le talquetamab SC combiné au carfilzomib, au daratumumab SC, au lénalidomide ou au pomalidomide, pour le traitement de patients atteints de myélome multiple.6 L’objectif principal de l’étude MonumenTAL-2 est d’identifier et de caractériser l’innocuité des combinaisons de traitement.6 Les objectifs secondaires de l’étude MonumenTAL-2 comprennent l’ORR, le DOR et le temps de réponse.6

À propos du talquetamab

Le talquetamab a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle (CMA) de la Commission européenne (CE) en août 2023, en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins trois thérapies antérieures, y compris un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38 et ayant présenté une progression de la maladie sous la dernière thérapie.7 La FDA américaine a également approuvé le talquetamab en août 2023 pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps anti-CD38.8

Le talquetamab est un anticorps bispécifique engageant les cellules T qui se lie au CD3 des cellules T et à la GPRC5D, une nouvelle cible fortement exprimée à la surface des cellules du myélome multiple et dont l’expression est minime, voire nulle, sur les cellules B ou les précurseurs des cellules B.5

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et autres précautions d’emploi du talquetamab, veuillez vous référer au résumé des caractéristiques du produit . Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments concernant les nouveaux médicaments et ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, le talquetamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes qui se trouvent dans la moelle osseuse.9 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes malins se transforment et se développent de manière incontrôlée. Au sein de l’Union européenne, l’on estime que plus de 35 000 personnes ont été diagnostiquées avec un myélome multiple en 2022 et que plus de 22 700 patients sont décédés.11 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, notamment des fractures ou des douleurs osseuses, un faible nombre de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.12

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs, et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière de médecine innovante et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour innover dans l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante: www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, relatifs au développement du produit et les avantages potentiels et l’impact thérapeutique du talquetamab. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, de manière non exhaustive, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, les difficultés et retards de fabrication, la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires, les changements de comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse: http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs: Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, Johnson & Johnson.

‡Le Docteur Leo Rasche a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Johnson & Johnson ; il n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

