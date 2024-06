Equatic construira les premières installations commerciales d’élimination du carbone dans l’océan

LOS ANGELES, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equatic , une entreprise d’élimination du carbone, en partenariat avec Deep Sky , le concepteur canadien de projets d’élimination du carbone, a annoncé aujourd’hui qu’elle commençait à réaliser la première usine commerciale en Amérique du Nord vouée à l’élimination du carbone (EDC) dans l’océan. Cette usine, la plus grande au monde de ce type, aidera Equatic à éliminer le carbone à moins de 100 $ par tonne d’ici 2030. Elle permettra de retirer 109 500 tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère et de produire annuellement 3 600 tonnes d’hydrogène vert.

Cette nouvelle fait suite au dévoilement du nouveau projet d’Equatic, nommé Equatic-1, qui a vu le jour à Tuas (Singapour) en mai 2024. Aux États-Unis, Equatic a récemment été nommée demi-finaliste du programme pilote d’élimination du carbone du département de l’Énergie. Ce programme unique en son genre vise à cerner les entreprises d’EDC reconnues pour leurs projets fiables et à mettre en place des processus permettant d’acquérir leurs crédits d’élimination.

« Les instances dirigeantes de ce monde insistent sur le fait que nous avons besoin de solutions d’élimination accessibles, rentables et permanentes dont le coût est faible et qui nécessitent peu d’énergie. Notre développement commercial vise à combler ces besoins, affirme Edward Muller, président d’Equatic. Le Québec est l’endroit parfait pour lancer ce projet vu son accès à l’électricité sans combustibles fossiles et son utilisation d’hydrogène pour décarboner sa base industrielle bien ancrée. De plus, l’expérience de Deep Sky, qui est tout aussi importante, et ses relations à l’échelle locale nous aideront à être opérationnels d’ici 2026-2027. »

« Alors que l’urgence climatique se fait sentir, nous devons accélérer la construction d’installations commerciales, déclare Damien Steel, PDG de Deep Sky. Nous avons hâte d’entamer la conception d’une usine commerciale avec Equatic, ce qui nous aidera à éliminer des milliards de tonnes de CO 2 et ainsi à contrer le réchauffement climatique à l’aide des océans. La planète n’attendra pas après nous, alors nous devons agir. »

Arup, une société de développement durable mondiale composée de concepteurs, d’ingénieurs, d’experts en environnement et de conseillers techniques, dirige les évaluations et la planification pour l’usine commerciale, y compris le choix du site, l’obtention des permis nécessaires et la considération des parties prenantes dans la gouvernance. L’usine sera basée sur la technologie d’électrolyseurs modulaires d’Equatic-1. Cette architecture modulaire permet d’installer, d’utiliser et de maintenir des unités individuelles à déployer et à empiler. Elle offre ainsi la possibilité d’un agrandissement systématique et rapide, en plus d’assurer l’efficacité des activités. Moins de 1,4 MWh est requis pour éliminer une tonne de dioxyde de carbone, et les électrolyseurs utilisent les anodes sélectives pour l’oxygène d’Equatic afin de produire de l’hydrogène vert tout en éliminant la production de chlore lors de l’électrolyse de l’eau de mer. Ces anodes ont été conçues en collaboration avec l’Agence de projets de recherche avancée sur l’énergie (ARPA-E), qui relève du département de l’Énergie.

La nouvelle usine commerciale ainsi que tous les prochains projets d’Equatic seront conformes aux normes de mesures, de rapports et de vérification (MRV) les plus strictes en matière d’élimination du carbone de l’océan par l’électrolytique : ISO 14064-2:2019. Mise au point par EcoEngineers et l’ Organisation internationale de normalisation (ISO), la méthodologie MRV propose un cadre complet et transparent permettant de quantifier, de surveiller, de rapporter et de vérifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur élimination durant un projet, conformément aux normes d’information rigoureuses d’ISO, qui sont reconnues mondialement. Les crédits de carbone et l’hydrogène vert découlant de cette usine et des usines ultérieures ont déjà été vendus à des entreprises comme Boeing, et les ventes se poursuivent.

« Les entreprises proposant des solutions innovantes en matière de climat doivent prioriser le bien-être environnemental et une transition équitable dans les régions où elles s’implantent, mentionne Catherine McKenna, ancienne ministre canadienne de l’Environnement et du Changement climatique ainsi que de l’Infrastructure, directrice générale de Climate and Nature Solutions et membre du conseil consultatif d’Equatic. En protégeant les écosystèmes locaux et les entreprises existantes grâce à sa méthodologie MRV et à sa surveillance environnementale de pointe, Equatic établira la norme d’acceptation communautaire des technologies climatiques essentielles. »

À propos d’Equatic

Equatic est un chef de file en matière d’élimination du dioxyde de carbone et de production d’hydrogène vert. À l’aide de son processus breveté d’électrolyse de l’eau de mer, Equatic active et amplifie la capacité naturelle des océans à absorber et à stocker une immense quantité de carbone. Cette technologie a été mise au point à l’ Institut de gestion du carbone de l’UCLA Samueli School of Engineering. Equatic collabore avec des pionniers de l’industrie, des agences nationales et des organismes gouvernementaux pour créer des solutions climatiques à un rythme inédit. L’entreprise vend des crédits d’élimination du carbone fiables et elle est la seule en son genre à pouvoir mesurer le carbone capté avec une certitude sans précédent.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky bâtit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l’échelle gigatonne, dont l’objectif est d’éliminer des milliards de tonnes de carbone de l’atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l’air et dans les océans, afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com .

