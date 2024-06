Actions de développement de la zone Moyen-Orient : congrès et formation chirurgiens

Communiqué de presse Ecully, le 18 juin 2024 – 18h





Présentation du système KAPHORN devant 200 chirurgiens

au congrès de la SOTCOT à Hammamet

Le groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a été représenté lors de la 39ème édition du congrès de la société Tunisienne de Chirurgie Orthopédique (SOTCOT) qui s’est tenu du 6 au 8 juin à Hammamet en Tunisie.





Le Dr Radwan Hilmi (Chef du service d’orthopédie et traumatologie à Hôpital Nord Ouest de Villefranche-sur-Saône), co-concepteur et utilisateur de la gamme d'arthrodèse KAPHORN a été invité par le Pr Chebbi (Professeur de chirurgie orthopédique et rachidienne au Centre de traumatologie et des grands brûlés à Tunis) pour animer un symposium. Ainsi, devant un parterre d’environ 200 chirurgiens, Dr Hilmi a présenté les spécificités techniques et les avantages du système KAPHORN de Spineway indiqué dans le traitement des déformations et des pathologies dégénératives de la colonne thoraco-lombaire.

Lors du congrès, le Dr Hilmi a également animé des formations et ateliers pratiques (Workshops) sur le système KAPHORN auprès de chirurgiens spécialisés dans la colonne vertébrale, directement sur le stand du partenaire local et distributeur exclusif de Spineway dans le pays, MME Company. A cette occasion, il a également pu échanger avec les trois chirurgiens tunisiens1 ayant bénéficié du programme international de formation de Spineway avec le Dr Sabatier -Clinique des Cèdres (Toulouse) début mai2. Ces derniers ont partagé leur retour d’expérience assurant ainsi une continuité dans la formation des chirurgiens internationaux.

Cet évènement permet à Spineway de renforcer sa présence en Afrique du Nord tout en développant la formation sur ses systèmes d’implants afin d’augmenter l’expertise technique des nouveaux utilisateurs. Ces échanges et partages d’expérience entre les chirurgiens internationaux et les chirurgiens français contribuent activement au développement de la notoriété des produits du Groupe.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

1 Pr BARSAOUI : ( Chef service hôpital la RABTA ), Pr BEN SALAH : ( Second du chef service à l’hôpital Charles Nicolle ) et Dr AKREMI : ( Maitre-assistant à l’hôpital Charles Nicolle ).

2 Communiqué du 30 mai 2024

