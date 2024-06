Caldwell Investment Management Ltd. Annonce de modification du niveau de risque du Caldwell Canadian Value Momentum Fund et du Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund, et de l’élimination du plafonnement relatif du Caldwell Canadian Value Momentum Fund

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS

NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caldwell Investment Management Ltd. (« Caldwell ») a annoncé aujourd’hui les changements suivants touchant le Caldwell Canadian Value Momentum Fund (« CVM ») et le Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (« UDA »), tous deux gérés par Caldwell :

1. Mise à jour du niveau de risque



En date d’aujourd’hui, le niveau de risque du CVM et de l’UDA passe de « faible à moyen » à « moyen ». Ces changements seront pris en compte dans l’aperçu du fonds renouvelé. Ils résultent du processus de renouvellement annuel de la société, et non d’une modification de l’objectif de placement, de la stratégie ou de la gestion de ces fonds.

2. Retrait du plafonnement relatif



En date d’aujourd’hui, le plafonnement relatif imposé au CVM depuis le 19 novembre 2021 est supprimé et les parts du Fonds sont de nouveau offertes à tous les investisseurs.

À propos de Caldwell Investment Management

Fondée en 1990 par Thomas S. Caldwell C.M., Caldwell Investment Management Ltd. (« Caldwell ») fournit des services de gestion de placement à des fonds communs de placement. Caldwell a établi et maintenu sa réputation d’excellence dans le secteur de la gestion de placements en offrant des solutions de placement novatrices pour répondre aux exigences des investisseurs individuels et institutionnels.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.caldwellinvestment.com ou communiquer avec nous au 416-593-1798 ou au 1-800-256-2441.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ainsi que l’aperçu du Fonds/aperçu du FNB avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.