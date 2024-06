Investeringsforeningen IA Invest – Ophævelse af suspension i forbindelse med overflytning af afdelinger fra Investeringsforeningen Advice Capital til Investeringsforeningen IA Invest

I forlængelse af meddelelse offentliggjort af Investeringsforeningen Advice Capital den 13. juni 2024 vedrørende suspension af nedenstående afdelinger kan det hermed meddeles, at suspensionen ophæves, og at afdelingerne har første handelsdag i regi af Investeringsforeningen IA Invest. Overflytningen af afdelingerne er gennemført i henhold til den fremlagte og vedtagne overflytningsplan.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name Advice Capital Global DK0060696656 IAIACG Advice Capital Vision Fund DK0061813177 IAIACVF Advice Capital Breakthrough Biotech DK0061813250 IAICBB

Det kan endvidere oplyses, at funktionen som depotselskab, market maker og bevisudsteder for afdelingerne fortsat varetages af Jyske Bank A/S. Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte prospekt for Investeringsforeningen IA Invest af 18. juni 2024.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør