Üürilepingu pikendamine Viru Keskusega

TKM Grupp AS tütarettevõte Kaubamaja AS pikendas kehtivat üürilepingut AS-iga Viru Keskus neljaks aastaks, kuni aastani 2032.

Kaubamaja on Viru Keskuse suurim üürnik alates keskuse avamisest 2004. aastal. Kaubamaja AS kasutuses on Viru Keskuses ligikaudu 8700 ruutmeetrit müügipinda, millel paiknevad Kaubamaja Ilu-, Naiste- ja Toidumaailm.

Üürilepingu pikendamine ei mõjuta Kaubamaja uue müügimaja arendusega seotud plaane. Eesti Arhitektide Liit koos Tallinna linna ja arendajatega on tunnistanud Gonsiori 2 ja Rävala 6 kinnistute hoonestamiseks korraldatud arhitektuurivõistlusel parimaks Eesti ja Hispaania arhitektide ühistöö City Break arhitektuurse kavandi. 2018. aastal esitatud projekteerimistingimuste taotluse menetlemine on linna poolt hetkel peatatud ja arendajad ootavad Tallinna Linnaplaneerimise Ameti heakskiitu arhitektuurivõistluse võidutööga arvestavale kvartali juurdepääsu liikluslahendusele. Võidutöö eesmärk on hoonestada südalinna esinduskvartal terviklikuna, mis on neljast küljest vaadeldes esinduslik ning tänavatasandil jalakäijaga suhtlev kaasaegse linnaruumi osa.

TKM Grupp AS informeerib börsi uue müügimaja ehitamisega seotud olulistest sammudest, investeeringute mahtudest ja täpsemast infomatsioonist börsi reglemendis sätestatud korras.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000