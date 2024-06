CAST et LIRIS collaborent en vue d’appliquer des algorithmes avancés de visualisation de graphiques afin de comprendre des applications logicielles complexes

NEW YORK et PARIS, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CAST, le leader mondial de la Software Intelligence, a annoncé aujourd’hui une collaboration de recherche stratégique avec le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS) visant à développer des algorithmes avancés pour des représentations graphiques simplifiées afin d’améliorer l’analyse, la visualisation et la compréhension des systèmes logiciels complexes.



L’objectif de cette collaboration est de développer des algorithmes avancés qui permettent des représentations visuelles plus efficaces et plus conviviales des structures d’application. Cet effort est crucial car la complexité des applications logicielles maison ne cesse de croître, exigeant des capacités d’analyse de plus en plus sophistiquées, ainsi que des moyens plus faciles de visualiser et de naviguer dans leurs structures internes. En tirant parti de l’expertise de LIRIS en matière de technologie des graphiques, CAST vise à améliorer sa capacité à visualiser et à analyser des architectures logicielles complexes, ce qui permettra aux utilisateurs de comprendre, d’améliorer et de transformer plus facilement leurs systèmes logiciels.

Cette collaboration vise également à développer des techniques de visualisation progressives qui permettent aux utilisateurs d’explorer les graphiques de manière interactive et d’afficher des parties spécifiques en fonction de leurs besoins. Cette approche vise à offrir une analyse visuelle plus efficace des graphiques d’application représentant des applications logicielles complexes.

Le LIRIS, l’un des plus prestigieux organismes de recherche français, s’appuie sur des leaders de l’informatique tels que le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), l’INSA de Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université Lumière Lyon 2 et l’École Centrale de Lyon. Le fer de lance de ce partenariat est l’équipe GOAL du LIRIS, spécialisée dans la recherche sur les graphiques, l’exploration de leurs structures, le développement d’algorithmes efficaces et leur application à des domaines tels que les données volumineuses (Big Data) et la sécurité.

« La collaboration avec le LIRIS et l’équipe GOAL, réputée pour son expertise dans la technologie des graphiques, s’inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à fournir des informations plus approfondies et des expériences utilisateur intuitives à nos clients aux prises avec des systèmes logiciels complexes », a déclaré Luc Perard, vice-président de CAST Imaging, avant d’ajouter : « Ce partenariat souligne notre engagement à repousser les limites de la technologie de l’intelligence logicielle. »

Visualisation d’une application de gestion des sinistres composée de 46 000 objets dans CAST Imaging

Les efforts de R&D de CAST Imaging sont centrés sur l’analyse complète des composants et des interactions au sein des applications et sur la visualisation claire de ces informations afin d’en faciliter la compréhension. Au fur et à mesure que la complexité de l’application augmente, la quantité d’informations extraites et restaurées par CAST augmente également, ce qui nécessite des techniques de visualisation plus avancées. Cela permettra à CAST Imaging, aussi connu comme l’IRM pour les logiciels, de mieux présenter ses cartes interactives de milliers d’éléments de code issus de la rétro-ingénierie et de les présenter comme une base de connaissances vivante, permettant ainsi aux technologues impliqués dans la modernisation, le remaniement, la migration vers le cloud, et bien plus encore.

« Les recherches menées dans le cadre de cette collaboration entre le LIRIS et CAST sur de grands graphiques de données réelles apporteront à la fois des solutions technologiques aux obstacles rencontrés par CAST et de nouveaux défis et de nouvelles solutions aux questions théoriques des chercheurs de l’équipe GOAL », a ajouté le professeur Hamamache Kheddouci, qui dirige la collaboration entre le LIRIS et CAST.

À propos de LIRIS

Le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS) est un laboratoire de recherche de premier plan en France, spécialisé dans l’informatique. Il s’agit d’une unité mixte de recherche soutenue par plusieurs institutions prestigieuses, dont le CNRS, l’INSA de Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université Lumière Lyon 2 et l’École Centrale de Lyon. Le LIRIS se concentre sur un large spectre de recherche en informatique, en relevant des défis dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’analyse des données volumineuses (Big Data), la vision par ordinateur, la cybersécurité et la transformation digitale.

À propos de CAST

CAST, le pionner de la Software Intelligence fournit un logiciel qui « comprend » les systèmes logiciels multi-technologiques et en déduit automatiquement des informations sur leur fonctionnement interne – interactions entre tous leurs éléments, flux de transactions, chemins d’accès aux données, changements nécessaires pour passer au cloud, risques liés aux logiciels open-source, impact écologique, conformité à la norme ISO 5055, etc. Il est utilisé dans le monde entier par des milliers de leaders du monde numérique, les aidant à prendre des décisions plus intelligentes, à maintenir et à transformer des logiciels personnalisés avec une plus grande rapidité, et à exercer un meilleur contrôle continu des risques encourus. Consultez le site castsoftware.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3f82a35-044c-4b35-bb85-9021527294aa/fr