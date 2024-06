Tilray Medical lance la marque de cannabis thérapeutique Broken Coast en Australie

NEW YORK et SYDNEY, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, une division de Tilray Brands, Inc. (« Tilray Brands ») (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY) et leader mondial du cannabis médicinal, qui permet à l’alliance thérapeutique entre les patients et les professionnels de la santé de prendre des décisions de santé individualisées éclairées, transformant ainsi les soins de santé, a annoncé aujourd’hui le lancement en Australie des produits de cannabis médical Broken Coast certifiés BPF-UE.



Denise Faltischek, directrice de la stratégie et responsable de la division internationale de Tilray Brands, a déclaré : « Notre empreinte mondiale hautement évolutive, qui nous permet de fournir du cannabis médical dans le monde entier à partir de nos installations au Canada et en Europe, combinée à notre portefeuille diversifié de marques et de produits de cannabis, a joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’industrie mondiale du cannabis médical. Alors que la demande de cannabis médical continue de croître dans le monde entier, Tilray Brands reste fidèle à son engagement de fournir aux professionnels de santé et aux patients un accès sûr et fiable à des produits de cannabis médical de la plus haute qualité. »

Mme Faltischek a poursuivi : « Nous avons fait preuve de vigilance en veillant à nous assurer de continuer à remplir notre mission, qui est de transformer la vie des patients en donnant encore plus de pouvoir à l’alliance thérapeutique entre les patients et les professionnels de la santé afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées et personnalisées en matière de santé. Le lancement du cannabis médical de Broken Coast, en réponse aux réactions que nous avons reçues en Australie et en tirant parti des enseignements de nos activités au Canada ainsi qu’en Europe, témoigne de notre engagement en faveur de notre mission. Notre dévouement inébranlable à l’innovation, à la qualité et aux besoins des patients reste la base sur laquelle nous construisons notre succès et notre croissance. »

Les patients australiens qui consomment du cannabis médical ont désormais accès aux célèbres variétés de cannabis cultivées par Broken Coast et fabriquées par Avanti Rx Analytics Inc. (Avanti RX), l’usine de Tilray Brands certifiée BPF-UE et située au Canada, qui détient également une licence d’établissement de produits pharmaceutiques de Santé Canada, garantissant ainsi les normes de qualité et de sécurité les plus strictes pour les patients et les consommateurs de cannabis médical.

Les produits Broken Coast suivants sont désormais disponibles pour les patients qui consomment du cannabis médical en Australie :

Broken Coast Amnesia Haze THC22 10 g Broken Coast OG Kush Breath THC25 10 g Broken Coast Cherry Cheesecake THC19 10 g Broken Coast EmergenZ THC27 10 g – Disponibilité prévue en juillet 2024

Tilray continue d’être l’un des principaux fournisseurs de cannabis médical certifié BPF-UE à l’intention des patients, médecins, pharmacies, hôpitaux, gouvernements et chercheurs du monde entier, et est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs de produits de cannabis médical certifiés BPF-UE dans plus de 20 pays, avec un portefeuille complet de produits à base de THC et de CBD. Dans le cadre de sa mission, Tilray a participé au financement d’essais médicaux dans le monde entier pour étudier l’efficacité du cannabis médicinal comme traitement pour des indications telles que l’épilepsie pédiatrique, l’épilepsie pédiatrique réfractaire, les nausées et vomissements induits par le cancer, le VIH, le tremblement essentiel, les troubles liés au cancer du sein, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de l’usage d’alcool.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à favoriser la dignité des patients ayant besoin de ces produits, en leur assurant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l’une des premières sociétés à obtenir le statut de producteur autorisé de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF-UE en Europe, plus précisément au Portugal et en Allemagne simultanément. Desservant 20 pays sur les cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis médical destinés aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, rendez-vous sur Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie-Nouvelle-Zélande .

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui améliore la vie des gens, une personne à la fois. Tilray Brands accomplit cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur vie de la meilleure manière possible, enrichie par des moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d’être la société de produits de consommation de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante du monde, avec un portefeuille de marques innovantes, de haute qualité et appréciées, qui répondent aux besoins des consommateurs, des clients et des patients qu’elle dessert. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production unique de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur Tilray Brands, rendez-vous sur, Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et la forme négative de ces termes ou d’expressions similaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives exprimées dans la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos intentions, nos convictions, nos projections, nos perspectives, nos analyses ou nos attentes actuelles. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, voir le rapport annuel le plus récemment déposé sur le Formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) de Tilray auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives incluses dans la présente communication sont valides à la date de la présente communication et la Société ne s’astreint à aucune obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

