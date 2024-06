« Les investisseurs doivent avoir au moins 3% d’actifs numériques dans leur portefeuille »

Zurich, le 21 juin 2024 – Réunie pour faire un état des lieux des tendances de l’industrie des actifs numériques dans le cadre du premier ETP Summit, la communauté des experts financiers a souligné l’importance d’intégrer cette nouvelle classe d’actifs dans la gestion patrimoniale. Des poids lourds de la finance traditionnelle telles que Fidelity Investments ou le groupe Apex ainsi que des grandes enseignes de la blockchain, Coinbase et Galaxy notamment, ont appelé à revoir l’allocation pour inclure au moins 3% d’actifs numériques dans le portefeuille idéal: le portefeuille 3.0. Un telle pondération permettrait une meilleure diversification, une couverture du risque systémique lié au système financier et une amélioration sensible des rendements. Les grands noms de la gestion d’actifs, traditionnels et numériques, et de la banque privée s’étaient donné rendez-vous au premier ETP Summit organisé à Zurich par MPE.Swiss, une société affiliée à issuance.swiss, un partenaire du groupe Apex. Le panel incluait de la bourse suisse SIX à Swissquote, en passant par Natixis, Bank Frick, Banque Syz, Sygnum Bank, Amina Bank, Vontobel, Julius Baer, Pictet, UBS et Fidelity. Étaient également à la table des discussions des entrepreneurs de la finance numérique: Figment, Liqwid, Cardano, SwissBorg, 21X, 3iQ, Copper, Zodia et le groupe Crypto Finance.



Les ETP, une réponse répondent à l’engouement des investisseurs



Tous ont fait le même constat : l’appétit des investisseurs pour les actifs cryptos est là. Ces derniers consolident leur place parmi les actifs alternatifs et sont progressivement intégrés dans l'allocation des portefeuilles. « Les investisseurs privilégient de plus en plus les actifs numériques par rapport aux investissements en capital-risque et en capital-investissement en raison de l'absence de longues périodes d'immobilisation (généralement de 6 à 10 ans) et de l'avantage de la liquidité instantanée fournie par les ETP » s’est félicité Florian Volery, co-fondateur de Liqwid Finance. De la même manière, la poche obligataire des portefeuilles a tendance à disparaître au profit des actifs alternatifs et numériques.

Non seulement les performances dépassent déjà ceux de la finance traditionnelle, mais aussi les perspectives de croissance sont plus élevées. Ce qui explique le succès de l’industrie crypto, aidé par l’adoption massive des stablecoins, qui font le lien avec les monnaies traditionnelles (dollars notamment) et favorisent le trading de cryptos et la fourniture de liquidités sur les plateformes de finance décentralisée (DeFi). « D’ici 2030, le volume des stablecoins en circulation sera multiplié par cinq », prévoit Laurent Kssis, directeur d’issuance.swiss, une entreprise suisse émettrice d’ETP crypto. « Cette croissance est le meilleur indicateur de l’intégration des actifs numériques dans les systèmes financiers traditionnels. »

La Suisse, capitale mondiale des ETP



Reste à lever les derniers verrous pour que les acteurs, banques privées, gérants de fortune, et l’ensemble des établissements financiers dont les banques cantonales en Suisse puissent proposer à leurs clients la palette des produits cryptos, qui ne cesse de s’étoffer. Aux premiers ETP adossés à un seul actif numérique (BTC, ETH, etc.), se sont ajoutés des fonds offrent du rendement sur le travail du jeton sous-jacent (staking).



La Suisse s’est adjugée une place de choix grâce à une réglementation favorable aux actis numériques. « Contrairement aux ETFs américains, les ETP suisses permettent aux investisseurs de détenir le sous-jacent tout en ayant accès au rendement du staking », a souligné Matthieu Gueissaz, organisateur de l'événement et fondateur de MPE.Swiss. Mais, selon Carlos Martin Doncel, responsable des produits Digital Asset chez Swissquote, une partie du chemin reste à faire: « les régulateurs doivent accompagner le mouvement en marche de tokenisation qui touchera à terme les actifs réels ». Il s’agit, selon Bruce Jackson, directeur des actifs numériques et de leur développement chez Apex Group, « de la dernière barrière avant une adoption mondiale massive de la technologie blockchain ». Et Martha Reyes-Holmes de Fidelity Investments de conclure: «les investisseurs « doivent avoir au moins 3% d’actifs numériques dans leur portefeuille ».

L’ensemble des participants de l’ETP Summit sont tous tombés d’accord: ce n’est qu’une question de temps avant que le gros des flux financiers mondiaux se fasse sur la blockchain et que le portefeuille 3.0 inclue du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres jetons numériques dans les épargnes mondiales.







Contact presse: press@issuance.swiss & press@mpeswiss.ch Tel +4144 551052

A propos de issuance.swiss AG

Issuance.swiss est émettrice d'ETP "as-a-service". L’administration des produits est assurée par le groupe Apex, qui gère quelque 3 100 milliards de dollars, garantissant ainsi le plus haut degré de sécurité institutionnelle. L’équipe de structuration d’issuance.swiss hautement spécialisée fournit une expertise ciblée permettant une structuration personnalisée et est capable de mettre en bourse des ETP en un temps record de six semaines.

A propos de MPE.Swiss

MPE.Swiss est un distributeur de produits financiers, spécialisé dans les Exchange Traded Products (ETP) de nouvelle génération dans l'espace des actifs numériques. En tant que bras de distribution d'issuance.swiss, MPE.Swiss s'appuie sur son vaste réseau international pour promouvoir les solutions ETP de pointe émises par issuance.swiss et le groupe Apex.