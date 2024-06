Meddelelse om storaktionær med mere end 20% ejerandel - Selskabsmeddelelse nr. 5/2024

København, 21. juni 2024

I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 meddeler Det Østasiatiske Kompagni A/S hermed, at selskabet den 28. maj 2024 i henhold til § 38, stk. 1 i lov om kapitalmarkeder har modtaget meddelelse fra Olav W. Hansen A/S om, at selskabet efter køb af aktier den 24. maj 2024, nu ejer 2.317 stk. aktier i Det Østasiatiske Kompagni A/S, svarende til ca. 23,04% af kapitalen og ca. 23,04% af de samlede stemmerettigheder.

I henhold til ejeraftale vedrørende Olav W. Hansen A/S er der fælles kontrol over Olav W. Hansen A/S mellem aktionærerne Ramus Würtz Hansen, Stine Fredslund og Olav Würtz Hansen. Olav Würtz Hansen kontrollerer ikke længere over 5% af kapitalen og af de samlede stemmerettigheder.

Med venlig hilsen,

Det Østasiatiske Kompagni A/S

For yderligere information

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk

