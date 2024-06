BYD presenteert de nieuwe portfolio voor energie tijdens The Smarter E Europe en viert de installatie van 1 miljoen BatteryBox-systemen aan

SHENZHEN, China en MUNICH, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. (HKSE: 1211), een van de grootste fabrikanten van oplaadbare batterijen en elektrische voertuigen ter wereld, presenteerde haar oplossingen voor hernieuwbare energie op 'The smarter E Europe' van 19 tot 21 juni. Bij stand B1.130, B1.131 werden de nieuwste BatteryBox-systemen voor energieopslag, de BatteryMax Lite en BYD MC Cube-T voor nutsvoorzieningen, commerciële en industriële toepassingen gepresenteerd. Bezoekers konden het elektrische voertuig van BYD, 'Seal' genaamd, bekijken en kregen meer informatie over de rol van BYD als officiële e-mobiliteitspartner voor UEFA Euro 2024™.



Sinds de lancering in 2015 is het BYD BatteryBox-assortiment wereldwijd een toonaangevende oplossing voor residentiële energieopslag, met meer dan 1 miljoen installaties met een ongeëvenaard veiligheidsprofiel. BYD organiseerde op 19 juni om 15.00 uur een speciaal evenement om haar partners te bedanken. Yin Xiaoqiang, General Manager van BYD Energy Storage, overhandigde certificaten en prijzen zoals kaartjes voor de UEFA Euro 2024-finale en BatteryBox-systemen aan de distributeurs en installateurs. De volledige portfolio van de BYD BatteryBox Premium, waaronder hoogspanningsmodellen HVS/HVM en laagspanningsmodellen LVL/LVS, werden gepresenteerd. Ook werd een nieuwe Battery Control Unit (BCU) voor het HVM- en HVS-assortiment voorgesteld, die de installatie vereenvoudigt omdat de afdekkingen voor kabelaansluitingen niet langer hoeven te worden verwijderd.

De nieuwe op ees Europe 2024 onthulde BatteryMax Lite is ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen en levert schaalbare oplossingen van 30 kWh tot 90 kWh, en tot 5,76 MWh met parallelaansluitingen. BatteryMax Lite is compatibel met omvormers van merken zoals SMA en GoodWe en kan vanaf augustus vooruit worden besteld. De verzendingen zullen starten aan het einde van de zomer en in Europa zal het systeem naar verwachting beschikbaar zijn in oktober 2024.

BYD kreeg op ees Europe 2024 de onderscheiding van "Top Brand PV Storage Europe 2024" en de "Top Brand PV Storage 2024" awards op landelijk niveau toegekend voor verschillende Europese markten, waaronder België, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De onderscheiding van dit jaar riep BYD opnieuw uit als het toonaangevende merk voor PV-energieopslagsystemen op basis van de waarderingen van installateurs en distributeurs in heel Europa.

Jiang Feng, Director Residential Energy Storage bij BYD, onderstreepte het belang van de Europese markten en de doelstelling van het bedrijf om groene energieoplossingen te leveren. Het samenwerkingsverband van BYD met UEFA Euro 2024™ sluit aan bij de bevordering van milieuvriendelijke energie- en mobiliteitsoplossingen.

