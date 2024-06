FPI Industriel Nexus annonce la suspension du plan de réinvestissement des distributions

TORONTO, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la suspension de son plan de réinvestissement des distributions (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP »), à compter du 16 juillet 2024.



Le plan de réinvestissement des distributions, qui permettait aux porteurs de parts admissibles de réinvestir la totalité ou une partie de leurs distributions en espèces dans des parts supplémentaires du FPI, sera suspendu en raison du faible prix des parts sur le marché et de la dilution défavorable qui en découle pour les porteurs de parts. Le FPI estime que cette mesure est dans le meilleur intérêt de ses porteurs de parts.

Les porteurs de parts participant au plan de réinvestissement des distributions recevront leurs distributions en espèces après la distribution du 15 juillet 2024, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le FPI continuera d'évaluer le plan de réinvestissement des distributions et envisagera de le rétablir lorsque les conditions du marché s'amélioreront. Lors du rétablissement du plan de réinvestissement des distributions, les participants au régime inscrits au plan de réinvestissement des distributions au moment de sa suspension le resteront au moment de son rétablissement et reprendront automatiquement leur participation au plan de réinvestissement des distributions à ce moment-là.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 119 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 13,0 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 629 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 70 675 000 parts du FPI et environ 22 954 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 289 837-2650.