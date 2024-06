Novotech publie un rapport de recherche sur le cancer de l’endomètre, l’une des principales causes de mortalité par cancer gynécologique

BOSTON, 22 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale et collaborant avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a publié un rapport de recherche complet intitulé Endometrial cancer - Global Clinical Trial Landscape.

Le rapport fournit des informations et des données clés sur le paysage mondial des essais cliniques pour le cancer de l’utérus, principalement le cancer de l’endomètre (« CE »), en mettant l’accent sur la prévalence, le paysage du financement, les tendances émergentes, les traitements, la densité des essais, et le recrutement des patients pour la planification des essais et la recherche.

Depuis 2018, plus de 1 200 essais cliniques sur le CE ont été lancés dans le monde, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique contribuant respectivement à 39 % et 33 % des essais, suivies par l’Europe à 22 %.

Le CE est la deuxième cause de décès la plus fréquente et la quatrième cause de décès dans le monde parmi les cancers gynécologiques. Rien qu’en 2022, près de 420 370 nouveaux cas de CE ont été recensés dans le monde, avec environ 97 720 décès.

L’Asie (167 430) représente près de 40 % des cas mondiaux de CE en 2022

Europe (124 874)

Amérique du Nord (73 977)



En Asie :

La Chine continentale a enregistré l’incidence la plus forte avec 77 722 cas

Les États-Unis se classent deuxièmes au monde en termes d’incidence avec 66 055 cas, ainsi que le TSA le plus élevé de 22,5 pour 100 000 habitants

En Europe, la Russie présente le troisième taux d’incidence le plus élevé, avec 29 852 cas



Actuellement, la norme de soins pour le CE est l’opération chirurgicale avec une hystérectomie partielle ou totale et une salpingo-ovariectomie bilatérale (« HT/SOB »). Pour les patients atteints d’un CE récidivant, les traitements varient en fonction de l’étendue du cancer et du succès des traitements antérieurs, y compris l’opération chirurgicale, la radiothérapie et la thérapie systémique telle que la chimiothérapie et l’hormonothérapie.

Le rapport indique que les projections pour le CE montrent une augmentation des nouveaux cas au cours des 25 prochaines années, pouvant dépasser les 600 000 nouveaux cas annuels d’ici 2044.

Cette demande de traitements a entraîné une augmentation de l’activité des essais cliniques sur le CE au niveau mondial entre 2014 et 2023, la région Asie-Pacifique connaissant la plus forte augmentation avec un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 22,9 %. Les pays de la zone « Reste du monde » (« RdM ») suivent de près avec 14,9 %, tandis que les régions d’Amérique du Nord et d’Europe affichent un taux de croissance stable, respectivement de 9,7 % et de 5,2 %.

De même, le paysage du financement est solide, les États-Unis dominant le financement par capital-risque de la recherche sur le CE entre 2019 et 2023, suivis par la Chine, avec des investissements d’un total respectif de 2 129 millions et 894 millions de dollars. Les initiatives de financement public en Australie et aux États-Unis se sont concentrées sur l’expansion et l’amélioration de la qualité des soins.

D’autres tendances clés en matière d’essais cliniques et d’évolution des traitements sont présentées dans le rapport :

En Amérique du Nord, ce sont les États-Unis qui ont été les plus actifs dans la réalisation d’essais, tandis que la Chine continentale a été la plus active dans la région Asie-Pacifique, suivie de l’Australie et de la Corée du Sud.

Les tendances en matière de phases d’essai montrent que l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique mènent un plus grand nombre d’essais en phase initiale et intermédiaire (phases 1 et 2), tandis que l’Europe et le RdM se concentrent sur des essais en phase avancée (phase 3).

L’Asie-Pacifique affiche la période médiane de recrutement la plus courte (15,1 mois) et le taux médian de recrutement le plus élevé (1,1 sujet par centre et par mois), ce qui indique un recrutement efficace des patients.

Il existe près de six médicaments dans les stades précliniques, 15 dans les essais de phase I et 12 dans les essais de phases I et II réunis.

Dans les essais de phase III, l’inhibiteur du ligand 1 de la mort cellulaire programmée 1 domine le mécanisme d’action (« MA »), suivi de l’antagoniste de la protéine 1 de la mort cellulaire programmée et de l’inhibiteur de la poly [ADP-ribose] polymérase 1.

Les médicaments commercialisés pour le CE ciblent principalement les inhibiteurs de la synthèse d’ADN, les agonistes du récepteur de la progestérone et les inhibiteurs de la tubuline.

L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits. En plus des informations mentionnées ci-dessus, le rapport comprend également une analyse SWOT approfondie visant à orienter la prise de décision stratégique des sociétés de biotechnologie, ainsi que les opportunités et défis en matière de recherche. Ils abordent la question des obstacles potentiels et réels auxquels sont confrontées les entreprises de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques, dans l’espoir d’influencer positivement et d’éclairer la prise de décision en matière d’essais cliniques, afin d’améliorer les taux de succès des nouveaux traitements.

Télécharger le rapport ici

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est une organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale, et se consacrant à l’établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures dans l’industrie, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », l’« Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et l’« Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.

Pour obtenir plus d’informations ou échanger avec un membre de l’équipe d’experts, consultez le site www.Novotech-CRO.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2ce74ba-6793-437c-9766-0e04b71255ce