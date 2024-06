24. juni 2024

Meddelelse nr. 53/2024

Til NASDAQ Copenhagen A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S



Den 24. juni 2024 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S. Bankdirektør Per Skovhus fratræder som medlem af bestyrelsen den 30. juni 2024. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at vælge kreditdirektør Morten Lykke som nyt medlem af bestyrelsen pr. 1. juli 2024. Bestyrelsen består herefter af Bankdirektør Niels Erik Jakobsen, Direktør Lars Waalen Sandberg, Bankdirektør Peter Schleidt, Kreditdirektør Morten Lykke samt Kim Henriksen og Steen Brastrup Clasen, begge valgt af medarbejderne. På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Erik Jakobsen som formand og Lars Waalen Sandberg som næstformand.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit A/S

Niels Erik Jakobsen

Bestyrelsesformand