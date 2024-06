Progyny, Inc. kündigt erweiterte weltweite Dienstleistungen durch Übernahme von Apryl an

NEW YORK, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Progyny, Inc. (Nasdaq: PGNY), ein innovativer Anbieter für Mitarbeitervorsorgeleistungen für die Bereiche Fruchtbarkeit, Kinderwunsch und Frauengesundheit (auch Fertility Benefits genannt), hat heute die Erweiterung seines weltweiten Angebots durch die Übernahme von Apryl bekanntgegeben, einer 2019 gegründeten Fertility Benefits Plattform mit Sitz in Berlin. Mit dieser Übernahme erweitert Progyny sein Beratungsangebot, mit dem MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben, die komplexe Welt der (Un)Fruchtbarkeit und Familiengründung zu navigieren.



Die weltweit angebotene Lösung von Progyny unterstützt multinationale Arbeitgeber und deren MitarbeiterInnen in über 100 Ländern. Die Dienstleistungen von Progyny bieten Arbeitgebern die Möglichkeit, ihren MitarbeiterInnen Kinderwunschbehandlungen und andere Formen der Familiengründung anzubieten, die den länderspezifischen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

„Arbeitgeber verstehen zunehmend, wie wichtig es ist, Fertility Benefits anzubieten, und möchten sicherzustellen, dass ihre MitarbeiterInnen weltweit Zugang zu den gleichen Leistungen erhalten, egal wo sie wohnen“, so Pete Anevski, CEO von Progyny. „Wir freuen uns, unser Angebotauf eine weltweite Ebene anzuheben.“

Zu den erweiterten globalen Dienstleistungen von Progyny gehören u.a.:

Eine ganzheitliche Unterstützung in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fruchtbarkeit, Kinderwunschbehandlungen, Adoption sowie Leihmutterschaft

Ein optimiertes Patientenerlebnis mit personalisierter Concierge-Betreuung

Zugang zu tausenden verifizierter Kinderwunschkliniken

Eine sichere finanzielle Abwicklung in der jeweiligen Landeswährung

Eine nahtlose Implementierung des Benefits mit der Möglichkeit länderspezifisch anzupassen

Eine sichere und DSGVO-konforme Plattform, die Mitarbeiterdaten schützt und eine zuverlässige Betrugserkennung bietet, um sicherzustellen, dass genutzte Dienstleistungen den lokalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen

Jenny Saft, Mitbegründerin von Apryl, dazu: „Wir haben gesehen, was für einen starken Einfluss und Hebel die Lösung von Progyny in den USA hat und haben Apryl mit der Vision gegründet, diesen Erfolg auch außerhalb der USA zu erreichen. Das gesamte Apryl Team freut sich sehr, von nun an gemeinsam mit Progyny zu arbeiten und Arbeitgebern sowie ihren MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt Zugang zu erstklassigen Leistungen zu verhelfen, die den Traum von der Familie wahr werden lassen.“

Weitere Informationen über Progyny finden Sie unter www.progyny.com .

