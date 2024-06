Wendel Growth va réaliser sa première cession dans le cadre de discussions exclusives avec Safran en vue d’acquérir Preligens, l’un des leaders de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense

Safran annonce être entré en discussions exclusives en vue d’acquérir 100 % du capital de Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense, pour une valeur d’entreprise estimée à 220 millions d’euros.

Début 2023, Wendel avait investi environ 10,2 millions d'euros sous forme d’obligations convertibles et de warrants dans Preligens. La réalisation de l'opération générerait pour Wendel un produit net d'environ 14,6 millions d'euros, soit un TRI brut de 28%1, sous réserve de la conclusion d'un accord définitif.

Cette première sortie valide la stratégie Wendel Growth, qui consiste à soutenir des sociétés de capital-risque innovantes et à croissance rapide, en passe de devenir des cibles rentables et attrayantes pour des acteurs stratégiques ou des investisseurs en capital.

Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l’IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques. La société développe des algorithmes et logiciels complexes permettant d’analyser et de détecter et identifier automatiquement des objets présentant un intérêt militaire, à partir notamment d’images satellites à caractère commercial ou gouvernemental. La technologie de Preligens permet à ses clients de bénéficier d’une meilleure évaluation de la situation et d’accélérer leur prise de décision. Les compétences uniques qu’offre la « AI Factory » de Preligens permettent le développement industriel et l’intégration d’algorithmes IA à la pointe, entraînés à l’aide de volumes massifs de données provenant de sources et capteurs multiples, avec une sécurité et une traçabilité assurées de bout en bout.

Basée en France, Preligens a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2023 et emploie 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement.

1 TRI brut de 28 %. TRI net de 26 %.



Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024(après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. En 2023, Wendel a initié un virage stratégique dans la gestion pour compte de tiers d’actifs privés, en parallèle de ses activités historiques d’investissement pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com

Pièce jointe