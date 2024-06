Selskabsmeddelelse nr. 27 2024











26. juni 2024





Danske Bank A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2024.

Resultatet forventes nu at være på 21-23 mia. kr.

Det forventede resultat for 2024 opjusteres til 21-23 mia. kr. Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 den 2. februar var det forventningen, at årets resultat for 2024 ville være på 20-22 mia. kr.

Opjusteringen skyldes den fortsat stærke kreditkvalitet af udlånsporteføljen og forventningen om, at der vil blive foretaget en mindre tilbageførsel af nedskrivninger i 2. kvartal 2024. Således forventer vi nu, at nedskrivningerne for hele året vil udgøre op til 0,6 mia. kr.

I relation til vores finansielle 2026-målsætninger fastholdes forventningen om nedskrivninger på ca. 8 basispunkter gennem hele konjunkturcyklussen.



