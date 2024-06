L’évènement Volvo célèbre Midsommar, de Volvo Car Canada, revient pour une 2e année à Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’évènement Volvo célèbre Midsommar, de Volvo Car Canada, se tiendra pour une deuxième fois à Vancouver, en Colombie-Britannique. Du 5 au 7 juillet, la population canadienne est invitée à vivre une expérience multisensorielle ancrée dans la flore locale, la durabilité et la communauté. C’est avec un grand enthousiasme que Volvo Car Canada rendra hommage à la traditionnelle fête suédoise en donnant vie à Midsommar et son vaste héritage au Bentall Centre, espace public dynamique et véritable oasis urbaine au cœur de l’effervescence citadine.



Pour souligner la célébration, et fidèle à ses valeurs en matière de développement durable, le pionnier du monde automobile invite les citoyens de partout au pays à se joindre au mouvement Midsommar, et ce, par l’entremise d’un incitatif avant-gardiste : en association avec l'organisme One Tree Planted, Volvo Cars s’engage à planter un arbre pour chaque essai routier d'un véhicule Volvo effectué au cours de l’été.

« L’évènement Volvo célèbre Midsommar est l’occasion parfaite d’honorer notre héritage suédois. Cette initiative communautaire concrétise notre engagement à l’égard du développement durable; elle nous unit à des producteurs, artisans et organismes locaux animés des mêmes valeurs, dans une mission commune qui consiste à guider les communautés vers un avenir plus vert », affirme Aleiza Alerta, directrice du marketing et des communications chez Volvo Car Canada ltée. « Nous sommes vraiment heureux d'être à nouveau à Vancouver; nous aurons la chance de nouer des liens avec de nouvelles communautés. »

Lors des festivités, tous auront l’occasion de découvrir une variété de merveilles botaniques, de prendre part à des activités familiales, de rencontrer des fournisseurs soucieux et responsables, et d'essayer un éventail de véhicules Volvo électrifiés. Parmi les points forts, citons :

Essais routiers

Une flotte de véhicules Volvo, dont les Volvo XC90, XC60, XC40 et C40, sera à la disposition des visiteurs pour effectuer des essais routiers. Des spécialistes Volvo seront sur place pour vous guider et répondre à vos questions.



Ateliers

Twiggage & Bloom: Dans une ambiance des plus sereines, composez votre propre bouquet de fleurs avec des produits issus de fermes durables aux pratiques respectueuses de l'environnement.

Dans une ambiance des plus sereines, composez votre propre bouquet de fleurs avec des produits issus de fermes durables aux pratiques respectueuses de l'environnement. Perennial Gatherings : Apprenez à fabriquer des boulettes de graines écologiques – en plus d’enrichir vos connaissances en jardinage, vous serez bien outillés pour favoriser la flore indigène.

Apprenez à fabriquer des boulettes de graines écologiques – en plus d’enrichir vos connaissances en jardinage, vous serez bien outillés pour favoriser la flore indigène. The Flower Petaler: Confectionnez votre propre couronne florale – l’accessoire mode tout indiqué pour l’occasion – avec l'aide de talentueux designers.

Confectionnez votre propre couronne florale – l’accessoire mode tout indiqué pour l’occasion – avec l'aide de talentueux designers. Portraits de famille Midsommar : Rendez-vous en famille ou entre amis à la borne photo pour immortaliser votre moment d'inspiration florale. Toutes les photos seront partagées sur place et par courriel.

Pour redonner à la communauté…

Volvo Cars s'associe à Bloomier, un studio floral zéro déchet de West Vancouver, pour redonner à la communauté en réutilisant toutes les fleurs de l'évènement et en éliminant les matériaux de mousse et de plastique.

Volvo Cars collabore également avec Alvéole, une organisation d'apiculture urbaine, en soutenant leur programme du Bentall Centre qui vise à rendre la ville plus respectueuse des abeilles.

