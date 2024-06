Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 26 juin 2024 – 17h45

ARGAN inaugure un site de logistique urbaine

à Montpellier

Fin mai, ARGAN a réceptionné un nouveau site logistique de 4 300 m² sur la commune de Castries, à quelques kilomètres au nord de Montpellier.

Ce nouveau site est exploité par un acteur de la grande distribution dans le cadre d’un bail de 6 années fermes. Il est notamment dédié à l’activité e-commerce et à la livraison à domicile des particuliers sur l’ensemble de la métropole montpelliéraine et ses plus de 500 000 habitants.

Implanté le long de l’autoroute A9 qui relie Béziers à Nîmes, le site de Castries permet de livrer le cœur de Montpellier en 15 minutes et l’ensemble des communes de la Métropole en moins d’une heure.

Le bâtiment comprend deux halls dédiés à la réception et au stockage des marchandises, ainsi qu’à la préparation et à l’expédition des commandes. Le site multi-température permet de traiter l’ensemble de l’assortiment, de l’ambiant au surgelé (-25°C) en passant par le frais (2°C) et les fruits et légumes (8°C). Un bloc bureaux de 500 m² vient compléter l’ensemble.

Désartificialisation, renaturation et réemploi : maître-mots du projet

Le volet écologique du projet a été au cœur des préoccupations d’ARGAN.

Le bâtiment a ainsi été construit sur un terrain imperméabilisé de 9000 m², dédié jusqu’alors au stockage extérieur de matériaux de construction.

Développé par ADIM Occitanie, filiale de développement immobilier de VINCI Construction, l’opération a permis de désartificialiser 3 000 m² de surface de terrain et d’y créer 2 750 m² de bassins de rétention et d’espaces verts plantés de 23 arbres ainsi que de nombreux arbustes pour renaturer le site.

Le projet s’inscrit également dans une démarche de réemploi : ADIM Occitanie et Sogea Sud Bâtiment, filiale également de VINCI Construction en charge des travaux, ont veillé à valoriser les éléments du bâti déconstruit pour la réalisation de ce projet. Au total, 36,7 tonnes équivalents CO 2 ont été économisées grâce au réemploi de la charpente métallique, murs de soutènement en béton et matériaux de second-œuvre, dans le cadre d’un partenariat avec l’association MAS Réemploi (centre de réemploi des matériaux de construction à Montpellier).

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 31/12/2023, le patrimoine représentait 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

