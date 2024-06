Congrès Asie Pacifique SMISS 2024 et programme de formation

Communiqué de presse Ecully, le 26 juin 2024 – 18h





Formations pratiques chirurgicales à Hong Kong

lors du congrès SMISS Asia Pacific 2024

Le groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a participé à la 4ème édition du congrès SMISS Asia Pacific, dédié à la chirurgie mini-invasive, qui s’est tenu à Hong Kong du 13 au 14 juin. Dans le cadre de cet évènement, où Spineway était sponsor de Bronze, le Groupe a mis en avant ses prothèses ESP (cervicales et lombaires) au travers de démonstrations et communications scientifiques démontrant l’intérêt grandissant pour les prothèses cervicales et lombaires sur cette zone historique pour le Groupe.

Ce congrès annuel attire des chirurgiens de nombreux pays asiatiques, il a permis à Spineway d’affirmer sa présence, notamment à Hong Kong où les prothèses discales ESP sont commercialisées depuis plus de 7ans.

Dans le prolongement de cet évènement et en complément des présentations scientifiques, le SMISS a organisé le 16 juin 2024 des sessions de formations pratiques au laboratoire d’anatomie Orthopaedic Learning Centre de l’hôpital Prince of Wales, en collaboration avec la CUHK (Chinese University of Hong Kong). Lors de ces formations pratiques, Spineway disposait de 2 ateliers dédiés à la formation des chirurgiens au remplacement total du disque, l’un avec ses prothèses cervicales (CP-ESP), mené par le Dr Philip Cheung (Matilda International Hospital), et l’autre avec ses prothèses lombaires (LP-ESP), mené par le Dr Raymond Yip (Matilda International Hospital).





Ces formations, très prisées des chirurgiens, permettent aux professionnels de pratiquer des chirurgies afin de découvrir ou perfectionner leurs techniques chirurgicales. Cet atelier pratique s’est déroulé à Hong Kong en présence d’une vingtaine de chirurgiens asiatiques, et a également été retransmis sur internet, sur inscription payante.

Spineway poursuit ses actions commerciales et marketing afin de renforcer sa notoriété auprès des chirurgiens du rachis sur des zones à fort potentiel. Sa présence au sein d’un congrès dédié à la chirurgie mini-invasive confirme l’ambition du Groupe de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

