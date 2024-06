Les personnes âgées célèbrent fièrement la fête du Canada

TORONTO, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la fête du Canada, les personnes âgées des résidences All Seniors Care d’un bout à l’autre du pays s’apprêtent à célébrer en grande pompe. Cette année, le coup d’envoi des festivités aura lieu le jeudi 27 juin, à commencer par la journée « Hissez votre drapeau », où les résidents accrocheront leur drapeau du Canada sur leur balcon.



Les festivités de la fête du Canada atteindront leur apogée le lundi 1er juillet avec une foule d’activités intéressantes conçues pour apporter de la joie et favoriser la camaraderie chez les résidents. La journée commencera par une chasse au trésor « Nous adorons le Canada », où les participants partiront à la recherche d’articles qui célèbrent la culture et le patrimoine du Canada. Suivra un jeu-questionnaire animé « Vrai ou faux » sur le thème de la fête du Canada, qui mettra à l’épreuve les connaissances des résidents sur l’histoire et la culture du Canada, en plus de présenter des anecdotes amusantes sur notre pays. Le soir venu, les feux d’artifice locaux pour souligner la fête du Canada seront diffusés dans les salles de cinéma des résidences pour que tout le monde puisse en profiter. Les personnes intéressées pourront peut-être même aller voir les feux d’artifice en personne.

« Nos célébrations de la fête du Canada sont une occasion formidable pour les gens de se rassembler et d’exprimer leur fierté nationale, souligne Lily Goodman, cheffe de l’exploitation d’All Seniors Care. En participant à ces activités, nous rendons hommage au riche patrimoine de notre pays, en plus de renforcer le sentiment de solidarité qui permet à nos résidences de se démarquer. »

Chez All Seniors Care, nous croyons que la participation active à des événements de ce genre est essentielle pour maintenir un mode de vie sain et gratifiant. Que nos résidents hissent des drapeaux, participent à des activités ou profitent tout simplement des célébrations, leur participation leur procure un sentiment d’appartenance et de bien-être.

La feuille d’érable rouge sera bien en évidence, et les résidents participeront à ces témoignages collectifs et inspirants de notre fierté nationale. Pour immortaliser cette occasion, des photos et des vidéos des immeubles ornés de drapeaux seront partagées sur Facebook. www.facebook.com/allseniorscare

La fête du Canada ne se résume pas à célébrer notre pays. C’est également une occasion de réfléchir à la signification de l’identité canadienne. C’est une occasion d’apprécier notre diversité culturelle et le fort sentiment de solidarité qui nous définit. Soyez des nôtres pour célébrer la fête du Canada et mettre en valeur la fierté et l’entrain de nos résidents aînés. Bonne fête du Canada!

Dates et heures des événements : Veuillez noter que les dates et heures des événements peuvent varier d’une résidence à une autre. Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue, communiquez avec Bruce Lillie à news@allseniorscare.com.