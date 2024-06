CARBIOS et Zhink Group entament des discussions officielles en vue d'un partenariat à long terme visant à installer des capacités industrielles de biorecyclage du PET en Chine, dans la perspective d'un premier accord de licence portant sur

En proposant du PET recyclé issu du recyclage enzymatique, ce partenariat permettrait au groupe Zhink de réaliser ses ambitions de leader en augmentant ses capacités de production de PET recyclé ainsi que sa compétitivité en matière de développement durable.



Cet accord confirme la forte demande pour la technologie de biorecyclage de CARBIOS en Chine, premier producteur mondial de PET.

Située en Chine, la future usine dépolymérisera au moins 50 000 tonnes de déchets PET par an, avec la possibilité d'augmenter les capacités, afin de servir les marchés régionaux et mondiaux de l'emballage et du textile.







Clermont-Ferrand (France) and Hangzhou (China), le jeudi 27 juin (6h45 CEST). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Zhink Group, l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans deux industries mondiales, le PET et les textiles, annoncent aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention commune pour la construction d'une usine de biorecyclage en Chine utilisant la technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS pour servir le marché mondial. Cet accord officialise la collaboration vers un partenariat à long terme en vue d'un premier contrat de licence pour la construction d'une usine d'une capacité minimale annuelle de traitement de 50k tonnes de déchets PET préparés et qui contribuerait à l'accélération d'une économie circulaire pour le plastique et le textile. La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour CARBIOS, et cet accord permettrait d'établir une présence sur ce marché majeur.

La Chine : premier producteur mondial de PET

Avec 67 millions de tonnes de PET produites chaque année, soit 61 % de la production mondiale1, la Chine est le plus grand producteur de PET au monde. Avec l'augmentation de la demande régionale et mondiale de PET recyclé, la Chine a également le potentiel pour prendre la tête de la production de PET recyclé (r-PET). En 2021, 58 % du PET recyclé mondial était consommé en Asie (dont 38 % en Chine2), ce qui souligne l'importance de cette région en tant que producteur et consommateur majeur.

De plus, la Chine est un transformateur clé de PET en résines et fibres utilisées dans de nombreuses applications dans les industries de l'emballage et du textile. La Chine est notamment le premier pays à transformer le PET en fibres, représentant 78 % de l'ensemble de la transformation de fibres de PET dans le monde3.

Le développement durable et les politiques "double carbone" sont considérées comme les principaux moteurs de l'industrie chinoise du recyclage du PET. Cliquez ici pour consulter les lignes directrices gouvernementales relatives à la mise en place d'un système de recyclage des déchets.4

Partenariat stratégique entre Zhink et CARBIOS

Pour Zhink, l'objectif stratégique est de développer deux industries mondiales, le PET et les textiles, et d'être un leader compétitif en matière de développement durable. Zhink est un acteur majeur du marché du PET, avec une production annuelle de 3 millions de tonnes de PET, desservant les marchés domestique et mondial. CARBIOS a développé une technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets plastiques PET et textiles polyester en produits de qualité vierge. L'accord initial entre les deux groupes permettra à Zhink d'augmenter ses capacités de PET recyclé et d'atteindre ses objectifs de durabilité en proposant du r-PET issu du recyclage enzymatique : une solution de recyclage circulaire qui peut traiter tous les types de déchets PET, y compris les déchets difficiles à recycler (tels que les bouteilles opaques et colorées, les barquettes alimentaires multicouches et les déchets textiles), tout en réduisant les émissions de CO 2 de 57 % par rapport à la production de PET vierge5. Pour CARBIOS, cet accord marque une étape importante dans le déploiement de sa technologie à l'échelle mondiale et dans la mise en place de son modèle de licence, afin de réaliser son ambition de devenir un fournisseur technologique de premier plan dans le domaine du recyclage du PET d'ici à 2035.

Cette usine basée en Asie et sous licence par Zhink viendrait s'ajouter à la première usine de recyclage enzymatique du PET à l'échelle industrielle, actuellement en construction à Longlaville, en France.

Une étape importante pour l'entrée de CARBIOS sur le marché chinois

L'ouverture de discussions officielles avec Zhink en vue de la signature d'un accord de licence marque une étape importante dans l'entrée de CARBIOS sur le marché chinois. Depuis sa création, CARBIOS a protégé ses innovations de manière proactive dans toutes les régions clés qui l'intéressent. La Chine étant considérée comme un marché majeur, toutes les familles de brevets6 de CARBIOS possèdent un ou plusieurs titres dans ce pays. Pour sa technologie de biorecyclage du PET, CARBIOS possède actuellement 28 titres en vigueur en Chine, couvrant à la fois le processus industriel et les enzymes utilisées (y compris les variants qui seront utilisés dans le processus industriel).

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS : « La Chine fait preuve d'une grande dynamique pour accélérer l'économie circulaire et atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2060. La technologie développée par CARBIOS prend tout son sens dans ce contexte : capable de recycler tous les types de déchets en PET, elle favorise l'économie circulaire avec des produits de haute qualité et réduit considérablement l'empreinte carbone des industries. En tant que leader dans la production de PET, Zhink est considéré comme un partenaire clé pour l'introduction de notre technologie en Chine et stimulera notre déploiement international. »

Zhu Guoyang, Président, Zhink Group : « Pour Zhink, l'objectif stratégique est de développer deux industries mondiales, le PET et les textiles, et d'être un leader de l'industrie avec une compétitivité en matière de développement durable. Nous encourageons activement nos filiales à développer notre portefeuille de recyclage du PET et nous sommes très intéressés par la technologie révolutionnaire du biorecyclage de CARBIOS pour réduire les émissions de carbone. »

Tina Sejersgård Fanø, Vice-présidente exécutive de Planetary Health Biosolutions, Novonesis) : « Présente en Chine depuis 20 ans et disposant d'une solide empreinte en matière de R&D et de production dans la région, Novonesis souhaite partager son savoir-faire local pour assurer la réussite de la mise en œuvre de CARBIOS. Novonesis a établi un solide partenariat long terme avec CARBIOS, ainsi qu’un partenariat exclusif pour la production sous licence de ses enzymes brevetées pour les usines de biorecyclage du PET. Nous sommes prêts à répondre aux besoins de CARBIOS pour de futurs projets de licence dans la région et au-delà. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

À propos du groupe Zhejiang ZHINK.

Fondé en 1997, le groupe Zhejiang ZHINK est un groupe moderne qui se concentre sur le développement du PET et des textiles. Le siège du groupe est situé dans le Noble Center de Qianjiang Century City, à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, et ses bases industrielles subordonnées se trouvent à Xiaoshan, Haining (province du Zhejiang), Fuling (ville de Chongqing), Zaozhuang (province du Shandong), Xuzhou (province du Jiangsu), Jinhua (province du Zhejiang) et Dazhou (province du Sichuan). Le groupe possède aujourd'hui une société cotée en bourse, deux entreprises nationales de haute technologie, un poste de travail d'académicien, un poste de travail de post-doctorant, une base nationale de développement de produits textiles et trois centres technologiques de niveau provincial, et ses activités couvrent des centaines de pays et de régions dans le monde entier.





