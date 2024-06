CARBIOS与正凯集团就中国首个5万吨/年PET生物回收工业产能的授权协议正式洽谈，开启长期战略合作新篇章

本次合作使正凯集团可以通过酶法回收技术生产再生PET产品,扩大再生PET产能,提升可持续竞争力,进而实现其成为再生PET领域领军企业的愿景。



该协议彰显了CARBIOS生物回收技术在中国这一全球领先的PET生产国的显著增长动力和市场潜力。

该PET生物回收工厂未来将落户中国,每年将解聚不少于 5 万吨 PET 废料,并有望扩大产能,更好地服务本地及全球包装业和纺织品市场。





(中国杭州,北京时间6月27日)今日,生物技术开发和产业化布局的先行者,重塑塑料和纺织品生命周期的CARBIOS(巴黎泛欧交易所增长板块代码:ALCRB),与中国民营企业500强,深耕PET和纺织品两大全球产业的正凯集团宣布签署合作意向书,计划在中国建立一家应用CARBIOS革命性酶解聚合技术的生物回收工厂,以服务全球市场。

该协议的签订标志着双方长期合作的正式开始。其目标是建立一座年处理能力不少于5万吨的PET废料回收工厂,这一举措将为塑料和纺织品的循环经济注入强劲动力。作为全球最大的PET生产国,中国是CARBIOS的重要市场。此次协议的签署,是CARBIOS在中国这一关键市场的业务发展的一个重要里程碑。

中国:全球最大的 PET 生产国

中国每年生产6,700万吨PET,占全球产量的61%1,是全球最大的PET生产国。随着区域和全球对再生PET(r-PET)需求的日益增长,中国亦有潜力在再生PET生产领域引领世界。2021年,全球58%的再生PET消费发生在亚洲(其中38%在中国)2,这一数据凸显了该区域作为主要生产和消费国在再生PET领域的重要性。

此外,中国在将PET转化为包装和纺织行业所需的树脂和纤维方面发挥着关键作用。最值得注意的是,中国在全球PET纤维转化领域占据着主导地位,其转化量占全球总量的78%2。

目前,可持续发展理念与“双碳”目标已成为推动中国PET回收行业发展的核心动力。点击查看更多关于加快构建废弃物循环利用体系的意见4。

CARBIOS与正凯集团的战略合作

正凯集团的战略重点在于发展全球PET和纺织两大产业,并致力于成为具有可持续竞争力的行业领导者。作为PET市场的重要参与者,正凯集团年产300万吨PET,服务于国内外市场。而CARBIOS研发的革命性的酶解聚合技术,可通过高效的无溶剂方法将PET塑料和纺织品废料再生为类原生产品,以实现真正意义上的循环。

双方达成的初步协议将使正凯集团能够提升其再生PET产能,并通过生物酶循环技术提供的再生PET实现其提高可持续竞争力的目标。这一生物酶循环回收解决方案能够处理所有类型的PET废料,包括难以回收的废料(如不透明和有色瓶子、多层食物托盘和纺织废料),与原生PET生产相比,可减少57%的二氧化碳排放。5

对CARBIOS而言,该协议不仅是其在全球技术布局和授权模式推广上迈出的坚实步伐,更是其实现到2035年成为PET回收领域领先技术供应商愿景的关键里程碑。目前,除了与正凯集团合作在亚洲建立的工厂外,全球首座达到工业规模的酶法PET回收工厂也正在法国隆拉维尔筹建中。

CARBIOS进入中国市场的里程碑

与正凯集团正式开启授权协议的讨论,是CARBIOS进入中国市场的一个重要里程碑。自公司成立以来,CARBIOS始终致力于在各大关键市场积极维护其创新成果。面对中国这一至关重要的市场,CARBIOS的所有专利族6都在中国拥有一个或多个专利。以PET生物回收技术而言,CARBIOS 目前在中国拥有 28 项有效专利,涉及工业流程和所使用的酶(包括将在工业流程中使用的变体)。

CARBIOS 总裁龙祺(Emmanuel Ladent)先生表示:“中国正在加速推进循环经济,以实现2060年达到碳中和目标。CARBIOS研发的技术在这一背景下非常有意义:它能够回收所有类型的PET废料,以高质量产品促进循环经济,并显著降低工业的碳足迹。作为PET生产的领导者,正凯集团是将CARBIOS的技术引入中国的关键合作伙伴,将推动我们的全球化部署。”

正凯集团总裁朱国洋先生表示: “正凯集团的战略重点是发展PET和纺织这两大全球产业,并成为具有可持续竞争力的行业领导者。我们正在积极推进子公司发展我们的PET 回收业务,同时,我们对CARBIOS 的能够减少碳排放的突破性生物回收技术非常感兴趣。”

诺和新元(Novonesis)地球健康生物解决方案执行副总裁Tina Sejersgård Fanø表示:“凭借在中国20年的深厚积累以及在该地区坚实的研发和制造基础,我们非常乐于分享在中国所积累的实践经验,来支持CARBIOS项目的顺利推进。Novonesis与CARBIOS有着牢固的长期合作关系,并获得生产CARBIOS专利PET生物回收工厂用酶的独家授权。我们已准备好满足CARBIOS在中国乃至全球范围内未来授权项目的需求。”

关于CARBIOS

CARBIOS 是一家生物技术公司,致力于开发生物解决方案并将其产业化,以重塑塑料和纺织品的生命周期。受大自然的启发,CARBIOS开发了基于酶的塑料分解工艺,旨在避免塑料和纺织品污染,加速向循环经济过渡。其两项颠覆性技术,分别用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的生物回收和聚乳酸(PLA)的生物降解,目前已达到工业和商业规模。其生物循环示范工厂已于 2021 年投入运营,与 Indorama Ventures 合作的全球首家生物循环工厂也在建设中。CARBIOS由 Truffle Capital 于 2011 年创立,并获得了科学界的认可,论文发表于全球顶尖科学杂志《自然》杂志的封面,同时,得到了化妆品、食品饮料和服装行业知名品牌的支持,以提高其产品的可回收性和循环性。雀巢饮用水、百事可乐和欧洲三得利都是CARBIOS和欧莱雅成立的包装联盟的成员。此外,On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和 Salomon 与 CARBIOS 合作成立了纺织品联盟。

请访问www.carbios.com/en,了解关于生物技术赋能塑料和纺织品循环利用的更多信息。

有关CARBIOS的最新新闻和媒体资料,请访问CARBIOS的新闻室:www.carbios.com/newsroom/en/

领英:CARBIOS / Instagram: insidecarbios

CARBIOS股票信息:

ISIN 编码: FR0011648716 股票代码: Euronext Growth: ALCRB LEI编码: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS符合 PEA-PME 的资格,这是一个允许法国居民投资中小企业并获得所得税减免的政府计划。

关于浙江正凯集团有限公司:

浙江正凯集团有限公司成立于1997年,是一家专注于全球PET与纺织两大产业发展的现代化集团企业,总部大楼坐落于浙江省杭州市钱江世纪城诺德财富中心,下属产业基地分布于浙江萧山、浙江海宁、重庆涪陵、山东枣庄、江苏徐州、浙江金华、四川达州。集团现拥有一家上市公司、两家国家级高新技术企业、一个院士工作站、一个博士后工作站、一个国家纺织产品开发基地以及三个省级技术中心,业务覆盖全球上百个国家和地区。





