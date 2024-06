Les offres de trading de Bourse Direct : des avantages exclusifs sur les frais de courtage pour les investisseurs

Bourse Direct, acteur majeur de la bourse et de l’épargne en France, innove constamment avec ses offres de trading inédites et régulières, visant à offrir à ses clients des avantages exclusifs réduisants les frais de courtage sur leurs investissements.

Des offres de trading uniques

A l’écoute des évolutions des besoins et des stratégies d’investissement des particuliers, Bourse Direct entend faire bénéficier ses clients de conditions privilégiées pour investir, avec notamment des frais de courtage gratuits ou réduits sur une période donnée, sur un ou plusieurs types de produits financiers.

Ces offres exclusives concernent différents types d’instruments financiers :

ETF : chaque mois, les clients de bourse Direct peuvent bénéficier d’un à deux ordres remboursés 1 sur des sélections d’ETF thématiques et/ ou éligibles au PEA et ainsi lisser leur effort d’épargne sans frais de courtage 1 . Les ETF permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille avec des frais de gestion réduits, tout en bénéficiant de l’expertise de deux des plus grands gestionnaires d’actifs en Europe : Amundi ETF et BNP Paribas Asset Management.





chaque mois, les clients de bourse Direct peuvent bénéficier et ainsi sans frais de courtage . Les ETF permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille avec des frais de gestion réduits, tout en bénéficiant de l’expertise de deux des plus grands gestionnaires d’actifs en Europe : Amundi ETF et BNP Paribas Asset Management. Produits de Bourses : grâce à un partenariat exclusif avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose une offre de free trade sur l’ensemble de la gamme Morgan Stanley : warrants, turbos, certificats, leverage etc… accessibles sans frais de courtage et avec des horaires de Trading élargis de 8h à 22h . Cette offre, exclusivement disponible pour les clients de Bourse Direct, constitue la plus large gamme de produits jamais proposée par un émetteur en France.





: grâce à un partenariat exclusif avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose : warrants, turbos, certificats, leverage etc… accessibles . Cette offre, exclusivement disponible pour les clients de Bourse Direct, constitue la plus large gamme de produits jamais proposée par un émetteur en France. OPCVM : Bourse Direct propose également une sélection de près de 500 OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilière) à 0% de frais2 : 0€ de frais d’entrée et de sortie (hors droits acquis au fonds), 0€ de frais de courtage et 0€ de droits de garde. Cet avantage permet aux investisseurs d’accéder à une diversité de fonds gérés par des sociétés de gestion parmi les plus reconnues du marché.





Ces offres régulières s’inscrivent dans la mission de Bourse Direct de rendre le trading et l’investissement accessibles à tous, en combinant des produits de qualité avec des conditions tarifaires compétitives.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Communication à caractère promotionnelle. L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.

Les produits de bourse sont des produits à effet de levier présentant présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance. Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques” des Prospectus concernés.

