A 20ª prova de reservas mensal da OKX mostra US$ 22,4 bilhões em ativos primários que garantem os fundos dos clientes

Até o momento, mais de 1,65 milhão de clientes verificaram e confirmaram que seus ativos na OKX são garantidos de um para um

A OKX continua a manter índices de reserva acima de 100% para 22 dos ativos mais frequentemente negociados em sua plataforma

A OKX está entre as poucas corretoras que publicam regularmente relatórios de prova de reservas todos os meses, demonstrando seu compromisso contínuo de elevar o nível de confiança e transparência do mercado



DUBAI, Emirados Árabes Unidos, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa líder global em tecnologia Web3 e corretora de criptomoedas, anunciou hoje a publicação do seu 20º relatório mensal de prova de reservas (PoR), mostrando US$ 22,4 bilhões em ativos primários que garantem os fundos dos seus clientes.



A OKX está entre as poucas corretoras que publicam regularmente relatórios de prova de reservas todos os meses, demonstrando seu compromisso contínuo de elevar o nível de confiança e transparência do mercado. Até o momento, mais de 1,65 milhão de clientes verificaram e confirmaram que seus ativos na OKX são garantidos de um para um. O relatório de PoR deste mês apresenta a publicação de 628.484 endereços de carteiras públicos.

Como já mostrado em seus relatórios de PoR anteriores, a OKX mantém índices de reserva acima de 100% para 22 dos ativos mais frequentemente negociados em sua plataforma: BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI e BCH.

Os índices de reserva atuais para os ativos primários da OKX são os seguintes:

BTC: 104%

ETH: 102%

USDT: 107%

USDC: 102%



Lennix Lai, Diretor Comercial Global da OKX, comentou: "Nossa prova de reservas mensal reflete nossa dedicação em oferecer aos clientes informações verificáveis e em tempo real sobre seus ativos. Esses relatórios são uma prova do nosso compromisso com a comunicação aberta com os clientes e a comunidade de cripto em geral. Nosso objetivo é que nossos relatórios contínuos inspirem transparência em todo o mercado à medida que avançamos para a próxima fase de adoção, e continuamos comprometidos com a publicação de relatórios de PoR indefinidamente."



O diferencial do processo de PoR da OKX reside no seu uso da tecnologia de Argumento de Conhecimento Transparente Escalável com Zero Conhecimento (zk-STARK), uma tecnologia de prova criptográfica baseada na ideia de Vitalik de reforçar a integridade e a privacidade dos cálculos em blockchains. Essa tecnologia inovadora permite que qualquer pessoa verifique de forma independente o valor total dos ativos mantidos pela OKX sem revelar nenhum dado específico do usuário, reforçando a privacidade e a segurança.

Como um forte defensor da prova de reservas, a OKX tem contribuído ativamente para discussões sobre o papel dela no aumento da confiança e da transparência no setor de cripto. No mês passado, Jason Lau, Diretor de Inovação da OKX, compartilhou insights sobre o papel da PoR no crescimento do setor na DC Blockchain Summit. A OKX também organizou uma sessão do X Espaços sobre prova de reservas (PoR) com as principais vozes do setor, incluindo Lennix Lai, diretor comercial global da OKX, Haider Rafique, diretor de marketing da OKX, o sócio fundador da Castle Island Ventures Nic Carter, o analista e influenciador de cripto James Parker, e o educador e defensor das criptos Joe Nakamoto.

Para obter mais informações, envie um e-mail para:

media@okx.com

Sobre a OKX

A OKX é uma corretora de criptomoedas líder global e uma empresa de Web3 inovadora. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários globais, a OKX é conhecida por ter um dos aplicativos de criptomoedas mais rápido e confiável do mundo.



A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League, Manchester City F.C., a McLaren Formula 1 e o atleta olímpico Scotty James, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades de participação. Como parte da sua iniciativa de aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.



A OKX Wallet é a mais nova solução da plataforma para pessoas que buscam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso e, ao mesmo tempo, negociar tokens GameFi e DeFi.



Devido ao seu comprometimento com a segurança e a transparência, a OKX publica sua prova de reservas mensalmente.



A OKX também publica regularmente artigos, que podem ser acessados por meio da OKX Tutoriais. Esses artigos oferecem aos leitores análises detalhadas de todas as criptomoedas, incluindo fatores que influenciam os preços do Bitcoin e do Ethereum.



Para saber mais sobre a OKX, faça o download do nosso aplicativo ou acesse: okx.com



Aviso legal