Blue Mountain und Zifo, weltweit führende Unternehmen in der pharmazeutischen Produktion im Bereich der Biowissenschaften, geben strategische Partnerschaft zur Revolutionierung des Enterprise Asset Management bekannt

PHILADELPHIA und CHENNAI, Indien, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, dessen Regulatory Asset Management (RAM)-Plattform der Standard für Hersteller im Bereich der Biowissenschaften ist, und Zifo, das führende Unternehmen für wissenschaftliche Informatikdienstleistungen, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekanntzugeben, die darauf abzielt, der Biowissenschaftsbranche Spitzentechnologie und unvergleichliche Dienstleistungen anzubieten. Ziel der Partnerschaft ist es, umfassende Lösungen anzubieten, die die betriebliche Effizienz und die Innovationsfähigkeit von Pharmaherstellern, Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMOs), Medizintechnikunternehmen, Herstellern von Medizinprodukten und Herstellern von laborentwickelten Tests (Laboratory Developed Tests, LDTs) verbessern.



Blue Mountain ist bekannt für seine erstklassige EAM-Technologie, die ausschließlich für die Biowissenschaften entwickelt wurde und es Unternehmen ermöglicht, ihre Anlagen zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtproduktivität zu verbessern. Durch die Verbindung mit den erstklassigen IT-Dienstleistungen und der Beratungsexpertise von Zifo wird die Partnerschaft eine robuste End-to-End-Lösung bieten, die speziell auf die Biowissenschaftsbranche zugeschnitten ist und jeden Winkel der Welt erreicht.

David Rode, CEO von Blue Mountain, kommentierte dies wie folgt:

„Wir freuen uns, mit Zifo zusammenzuarbeiten, um transformative Lösungen für die Biowissenschaftsbranche anbieten zu können. Unsere EAM-Technologie in Kombination mit den herausragenden IT-Dienstleistungen und Beratungskompetenzen von Zifo wird unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um den Wert ihrer Anlagen zu maximieren und ihre Betriebsabläufe deutlich effizienter zu gestalten. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich der Biowissenschaften und für den Ausbau unserer weltweiten Präsenz.“

Raj Prakash, Mitbegründer und CEO von Zifo, fügte hinzu:

„Unsere Partnerschaft mit Blue Mountain ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, innovative und wirkungsvolle IT-Lösungen anzubieten. Durch die Nutzung der führenden EAM-Technologie von Blue Mountain sind wir in der Lage, einen integrierten Ansatz anzubieten, der die besonderen Herausforderungen von Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften angeht. Gemeinsam werden wir unseren Kunden zu mehr operativer Flexibilität und Compliance verhelfen, was letztendlich zu besseren Ergebnissen für die Patienten führt.“

Mit dieser Partnerschaft erweitert Zifo sein Partnerprogramm um eine GXP-Asset-Management-Kategorie, die es Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften ermöglicht, von einer nahtlosen Integration fortschrittlicher EAM-Technologie und umfassender IT-Dienstleistungen zu profitieren. Dazu gehören ein rationalisiertes Anlagenmanagement, eine verbesserte Compliance, Kalibrierung, Validierung, vorausschauende Wartung und datengestützte Entscheidungsfindung. Pharmazeutische Hersteller, CDMOs, Medizintechnikunternehmen, Hersteller von Medizinprodukten und LDT-Hersteller werden von den innovativen Lösungen der Partnerschaft profitieren, indem sie ihre Effizienz steigern, Kosten senken und die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen.

Über Blue Mountain

Blue Mountain nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle beim Asset Management in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen Hersteller im Bereich der Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung behördlicher Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz im Großraum Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com .

Über Zifo

Zifo ist ein Dienstleistungsunternehmen für wissenschaftliche Informatik mit den Schwerpunkten KI/ML und „Daten für KI“. Unsere Erfahrung erstreckt sich auf die Bereiche Forschung, Entwicklung, Herstellung und Klinik in den Branchen Pharma, Biotechnologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas sowie FMCG. Zifo ist der bevorzugte Partner von über 190 wissenschaftlich orientierten Organisationen auf der ganzen Welt.

