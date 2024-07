Merus nomme Fabian Zohren M.D., Ph.D., au poste de médecin-chef

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 01 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « la Société », « nous » ou « notre »/« nos »), une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd’hui la nomination de Fabian Zohren, M.D., PhD en tant que médecin chef, au 1er juillet 2024 Andrew Joe, M.D., quittera ses fonctions de CMO et continuera à travailler en tant que consultant pendant les trois prochains mois En outre, à compter du 1er juillet, Hui Liu, Ph.D., EVP, Chief Business Officer et Chef de Merus U.S., quitte Merus. La Société a entamé une recherche pour trouver un remplaçant à la tête de la fonction de développement commercial.



« Je suis heureux d’accueillir Fabian Zohren chez Merus en tant que nouveau CMO et je suis convaincu que ses compétences éprouvées en matière de développement clinique et son expérience des essais d’enregistrement en phase tardive s’avéreront inestimables au moment même où nous prévoyons de lancer deux essais de Phase III en 2024 pour le pétosemtamab, et de continuer à élaborer une stratégie de développement qui maximise les opportunités que cet important candidat clinique peut avoir pour les patients », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président et directeur général de Merus. « Je suis reconnaissant envers Andrew pour son leadership, en particulier pour avoir orienté notre candidat clinique le plus avancé, Zéno, à travers le développement clinique qui a abouti à deux désignations de Breakthrough Therapy et à l’acceptation de notre première demande de licence biologique sous examen prioritaire pour le cancer du poumon non à petites cellules NRG1+ et le cancer du pancréas NRG1+ - une étape clé pour l’évolution de notre entreprise. Andrew a également joué un rôle déterminant dans le développement du pétosemtamab, à travers les essais de Phase I/II, l’obtention de la désignation Breakthrough Therapy, et la planification des essais de Phase III, et je suis reconnaissant qu’il ait accepté de rester conseiller au cours de cette étape importante pour Merus. »

Le Dr Fabian Zohren est un expert reconnu en matière de développement clinique à un stade avancé. Il a rejoint Merus après avoir travaillé pour ImmunoGen en tant que vice-président et directeur médical de novembre 2023 à mai 2024, date de l’acquisition de la société par AbbVie. Avant de rejoindre ImmunoGen, le Dr Zohren a travaillé chez Pfizer de 2017 à 2023, où il a occupé comme dernier poste celui de responsable du développement clinique mondial pour le cancer de la prostate et la réparation de l’ADN, un rôle qui incluait Xtandi® (enzalutamide) etTalzenna® (talazoparib) avec la supervision de deux programmes cliniques englobant > 8 000 patients traités et 8 études mondiales de Phase III d’enregistrement dans le cancer de la prostate et le cancer du sein. Au début de sa carrière chez Pfizer, il a été directeur médical principal et responsable clinique mondial pour le cancer de la prostate et les tumeurs malignes gynécologiques. Il a rejoint Pfizer après avoir travaillé pour Millennium Pharmaceuticals/Takeda, où il était directeur médical principal et responsable du développement clinique précoce pour leur franchise de signalisation cellulaire depuis 2012. Le Dr Zohren a obtenu son diplôme de médecine et son doctorat à l’université de Düsseldorf et a été chercheur au Baylor College of Medicine au Centre de thérapie cellulaire et génique.

« J’aimerais également remercier Hui pour toutes les contributions qu’il a apportées à Merus au fil des ans », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président et directeur général de Merus. « Dans son rôle de Chief Business Officer, Hui a joué un rôle essentiel dans l’histoire de Merus - il a contribué à l’obtention de collaborations avec des plateformes fondamentales qui ont été essentielles au financement de notre entreprise au cours de ses premières étapes. En tant que premier employé de Merus basé aux États-Unis et responsable de Merus US, il a minutieusement monté le bureau américain et a contribué à développer l’équipe de Merus US, qui compte aujourd’hui une cinquantaine d’employé En l’espace de quatre ans et demi, Hui a mis sur pied et dirigé une équipe financière de premier ordre qui est bien placée pour soutenir la croissance future de Merus. »

À propos de Merus N.V.

Merus est une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps humains bispécifiques et trispécifiques de pleine longueur, appelés Multiclonics ® .

