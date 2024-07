Bilan semestriel du contrat de liquidité SOCIETE BIC

Clichy, France – 2 juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par SOCIETE BIC à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

29 863 titres

1 566 420,93 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

13 169 titres

2 390 514,77 euros

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :

2 098 transactions à l'achat

2 152 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

242 242 titres et 15 610 596,51 euros à l'achat

234 940 titres et 15 308 064,57 euros à la vente

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

