La Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada lancent leur campagne annuelle de dons

OTTAWA, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne, en collaboration avec Walmart Canada, est fière d’annoncer le lancement de sa campagne annuelle de dons. Durant tout le mois de juillet, la clientèle canadienne de Walmart sera invitée à faire un don à la Croix-Rouge au moment de passer à la caisse en magasin et en ligne sur Walmart.ca. Les fonds amassés serviront à offrir de l’aide aux personnes touchées par des situations d’urgence au Canada. Cette aide peut comprendre des services d’hébergement, d’alimentation et d’habillement de secours ainsi que la distribution d’articles personnels de première nécessité.



Le soutien de Walmart, de ses associés et associées et de sa clientèle est essentiel à la réussite de cette campagne qui vise à renforcer la résilience des communautés au pays face aux situations d’urgence plus complexes qui surviennent de plus en plus souvent, qu’il s’agisse de feux, d’inondations ou d’autres événements perturbateurs. En guise de coup d’envoi pour cette campagne, Walmart versera un montant d’un million de dollars.

Au cours de la dernière année, Walmart Canada et la Fondation Walmart ont versé des contributions à la suite de situations d’urgence au Canada, notamment :

au Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta;

au Fonds de secours : Feux de 2023 en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique;

pour offrir une aide immédiate à des milliers de Canadiennes et Canadiens confrontés à des situations d’urgence de différentes envergures au pays.



Walmart Canada est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne. La campagne annuelle de Walmart Canada, menée en collaboration avec ses associées, ses associés et sa clientèle, a permis d’amasser plus de 70 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 21 dernières années.

« Chaque jour, la Croix-Rouge intervient lors de situations d’urgence à petite et grande échelle pour offrir du soutien aux Canadiennes et Canadiens. Ce soutien peur prendre différentes formes : hébergement, aide pour l’alimentation et l’habillement et distribution d’articles essentiels, a mentionné Amy Avis, chef des urgences à la Croix-Rouge canadienne. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de Walmart Canada, un partenaire important de la Croix-Rouge canadienne en matière d’activités de préparation, d’intervention et de rétablissement. Nous souhaitons remercier les associées et associés, ainsi que les clientes et clients qui contribueront à venir en aide aux personnes dans le besoin. »

« Depuis plus de 20 ans, Walmart, ses associées et associés et sa clientèle contribuent financièrement au travail de la Croix-Rouge canadienne, qui sensibilise la population à la préparation aux catastrophes et qui vient en aide aux communautés traversant une crise, a déclaré Rob Nicol, vice-président, Communications et affaires de l’entreprise de Walmart Canada. Ce travail est d’autant plus essentiel compte tenu de la fréquence et de la complexité croissantes des situations d'urgence qui touchent diverses communautés partout au Canada. Nous sommes fiers de soutenir la Croix-Rouge et nous encourageons la population canadienne à faire preuve de générosité dans le cadre de cette campagne. »

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et partout dans le monde et contribuer à renforcer leur résilience.

À propos du programme philanthropique de Walmart

Walmart.org représente les efforts philanthropiques de Walmart et de la Walmart Foundation. En se concentrant sur les points forts de l’entreprise, Walmart.org s’attaque aux principaux problèmes sociaux et environnementaux et collabore avec d’autres pour susciter un changement systémique durable.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100 000 associés et associées, l’entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l’échelle nationale. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, l’entreprise a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook, X (anciennement Twitter ) , Instagram et LinkedIn.

