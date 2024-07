Nexity : Bilan semestriel du contrat de liquidité 2024

COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ Paris, 2 juillet 2024, 19h00 CEST

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par NEXITY à la société Rothschild Martin Maurel, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

170.000 titres Nexity

1.863.430 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

À l'achat, 746.638 titres, pour un montant de 8.578.525 €

À la vente, 810.026 titres, pour un montant de 9.249.986 €

CESSATION ET MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

En date du 30 avril 2024, Nexity a mis fin au contrat de liquidité confié à la société BNP Paribas Exane.

À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

273.110 titres,

577.349,74 euros.

À compter du 2 mai 2024 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, Nexity a confié à Rothschild Martin Maurel la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires Nexity (code ISIN FR0010112524) admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la Charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision du 21 mars 2011.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants, sont affectés au compte de liquidité :

273.110 titres,

577.349,74 euros.

Sur la période du 01/01/2024 au 30/04/2024 ont été exécutés par BNP Paribas Exane :

À l'achat, 293.446 titres, pour un montant de 3.686.472 €

À la vente, 253.724 titres, pour un montant de 3.071.852 €

Sur la période du 02/05/2024 au 30/06/2024 ont été exécutés par Rothschild Martin Maurel :

À l'achat, 453.192 titres, pour un montant de 4.892.053 €

À la vente, 556.302 titres, pour un montant de 6.178.134 €

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

Pièce jointe