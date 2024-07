De l’appel aux soins : ESO acquiert Logis Solutions, réinventant l’intervention d’urgence

AUSTIN, Texas, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESO, une importante société de données et de logiciels au service des services médicaux d’urgence (EMS), des sapeurs-pompiers, des hôpitaux, des agences étatiques et fédérales, a acquis Logis Solutions, un leader mondial proposant des logiciels complémentaires de répartition d’appels assistée par ordinateur (CAO), de logistique et de facturation, aux EMS, sapeurs-pompiers, centres de communication d’urgence et hôpitaux. ESO et Logis s’unissent pour intégrer les données et les flux de travail depuis la prise d’appels, la répartition et la facturation tout au long du continuum des interventions d’urgence.



Le logiciel logistique Logis s’appuie sur les bases d’ESO au service des EMS, des sapeurs-pompiers et des hôpitaux, et étend les informations basées sur les données d’ESO aux centres de répartition et de communication d’urgence, tout en améliorant les fonctionnalités de santé intégrées mobiles.

« L’évolution du traitement des données au fil des avancées technologiques marque un tournant pour nos industries », a déclaré Eric Beck, PDG d’ESO. « Nous avons adapté notre technologie et nos services pour améliorer les résultats, en matière de sécurité publique et de soins de santé, pour les communautés, les intervenants, les cliniciens, les patients et les chercheurs du monde entier. »

En tirant parti des résultats d’ESO, des données d’intervention d’urgence, de l’apprentissage automatique et de l’IA, Logis et ESO fourniront un ensemble de solutions transformatrices qui génèreront des ressources intelligentes et des soins adaptés aux besoins, tout en dégageant une plus grande valeur pour les services d’urgence et les soins de santé.

Les nouvelles opportunités offertes par ces technologies combinées comprennent :

Ressources intelligentes : améliorer l’efficacité opérationnelle et les résultats en matière de santé et de sécurité des communautés en connectant les communications d’urgence, les intervenants et les résultats des hôpitaux pour fournir les bonnes ressources, au bon moment et au bon coût.

Nouveaux modèles de soins : écosystème de produits intégré et gestion prédictive de l'état du système permettant des soins de santé intégrés mobiles, des innovations en matière de prestation et des flux de travail basés sur la valeur.

Optimisation des revenus : prise en charge transparente de la facturation et de la gestion du cycle de revenus EMS grâce à des données intégrées, à l'interopérabilité et à l'automatisation.



« Cette intégration représente une étape visionnaire vers un avenir où les données de sécurité publique ne sont pas cloisonnées, mais où tous les secteurs de la santé et de la sécurité travaillent ensemble pour créer un système plus connecté et plus réactif », a déclaré René Munk Joergensen, associé chez Logis. « Nous avons vu l’utilisation des données dans ce domaine évoluer considérablement ces dernières années. Il s’agit de la prochaine grande étape qui transformera l’industrie et notre utilisation de la technologie. »

Ensemble, les sociétés fusionnées continueront d’innover pour l’industrie afin d’améliorer la santé et la sécurité des communautés grâce à la puissance des données connectées.

À propos d’ESO

ESO (ESO Solutions, Inc.) se consacre à l’amélioration de la santé et de la sécurité des communautés grâce à la puissance des données. Depuis sa création en 2004, la société continue de développer des logiciels innovants et conviviaux pour répondre aux besoins changeants des agences EMS, des services d’incendie, des hôpitaux et des bureaux étatiques et fédéraux d’aujourd’hui. ESO propose actuellement à des milliers de clients dans toute l’Amérique du Nord un large portefeuille de logiciels, notamment le dossier de santé électronique (DSE) ESO leader du secteur, l’ePCR de nouvelle génération ; ESO Health Data Exchange (HDE) , la première plateforme d’interopérabilité des soins de santé en son genre ; ESO Fire RMS , le système moderne de gestion des dossiers d’incendie ; le registre des patients ESO (logiciel de registre des traumatismes, des brûlures et des accidents vasculaires cérébraux) ; et le référentiel de données d’État ESO . ESO a son siège social à Austin, au Texas et fait partie du portefeuille de Vista Equity Partners. Pour en savoir plus, consultez www.eso.com .

À propos de Logis Solutions

S’étant donné pour mission d’aider les intervenants d’urgence à fournir de meilleurs soins, Logis Solutions propose des solutions de CAO et de facturation de pointe aux services d’urgence, aux EMS et aux services d’incendie, y compris les services de transport non urgents et de soins à domicile. Les produits robustes, intuitifs et personnalisables partagent efficacement les données, améliorant ainsi les flux de travail, la gestion de la facturation, l’allocation des ressources, la précision de la localisation et les temps de réponse. Logis Solutions a été fondée en 2000 et son siège social est situé à Naerum, au Danemark. Pour en savoir plus, consultez https://logissolutions.net