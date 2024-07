Hisense TV numéro 2 au monde aspire à s’accaparer la première place mondiale parmi les fabricants de téléviseurs

JOHANNESBOURG, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, une marque synonyme d'innovation et de qualité, s'est taillée une place importante sur le marché mondial des téléviseurs. Adoptant la philosophie « Hisense ne se contente jamais de la deuxième place mondiale », la société affirme sa détermination à devenir leader du secteur. Forte d'un parcours impressionnant jalonné d’exploits majeurs, Hisense ne cesse de déployer des efforts significatifs pour devenir numéro un mondial.



Reconnaissance mondiale et leadership du marché

Le dévouement de Hisense envers l'excellence se traduit par son positionnement remarquable à l'échelle mondiale. Dans le paysage concurrentiel des fabricants de téléviseurs, Hisense est passée au premier plan, remportant la deuxième place des livraisons mondiales de téléviseurs. Cet exploit souligne la croissance de la marque et son engagement à fournir des produits de haute qualité aux consommateurs du monde entier.

Il convient de noter que Hisense a également revendiqué la première place dans le segment des téléviseurs de 100 pouces. Grâce à cet exploit, la marque est parvenue à dominer le marché des grands écrans, offrant des expériences de visionnage incomparables. De plus, la technologie innovante Laser TV de Hisense s'est accaparée du premier rang mondial, démontrant ainsi la prouesse de l'entreprise en matière de création de nouvelles solutions de divertissement.

Domination du marché

L'influence de Hisense s'étend au-delà des classements mondiaux pour atteindre le leadership régional. La marque est devenue un nom familier dans de nombreux pays, détenant des parts de marché importantes en Afrique du Sud, au Japon, au Canada, au Mexique et en Australie. Cette reconnaissance mondiale reflète la confiance et la fidélité que les consommateurs accordent aux produits Hisense, réputés pour leur technologie de pointe et leur qualité exceptionnelle.

Parrainage de l'excellence : EURO 2024

Fidèle à son engagement envers l'excellence, Hisense est fière de sponsoriser le tournoi de football UEFA EURO 2024. Ce parrainage prestigieux souligne le dévouement de Hisense au sport et à l'innovation, reflétant l'ambition de la marque de se connecter à un public mondial et d'améliorer l'expérience de visionnage. Alors que les fans du monde entier se préparent pour cet événement passionnant, Hisense vise à faire entrer le frisson du jeu dans les foyers grâce à ses téléviseurs ultramodernes.

Le parcours de Hisense reflète sa quête incessante pour l’excellence. Ne se contentant jamais de la deuxième place, Hisense continue d'innover et de se positionner en leader sur le marché mondial, établissant de nouveaux standards et inspirant les consommateurs du monde entier. Alors que Hisense se prépare pour l'EURO 2024, son engagement envers la qualité et la performance reste constant, promettant une expérience extraordinaire à tous.