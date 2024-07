CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. HEINÄKUUTA 2024 KLO 10.00

Cargotec päivittää raportointirakennettaan jakautumisen vuoksi 30. kesäkuuta 2024 alkaen

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Cargotec Oyj:n ("Cargotec") osittaisjakautumisen ("Jakautuminen") täytäntöönpano ja uuden Kalmar Oyj:n perustaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2024.

Jakautumisen johdosta Cargotec on päivittänyt segmenttiraportointinsa ja 30. kesäkuuta 2024 alkaen yhtiöllä on kaksi raportointisegmenttiä, Hiab ja MacGregor. Kalmar-segmentti on poistettu. Uutta raportointirakennetta käytetään Cargotecin puolivuosikatsauksessa tammi–kesäkuu 2024.

Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec esittää päivitetyt taloudelliset tiedot raportointisegmenteistä sekä Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osiosta vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023. Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osion tiedot kuvastavat nyt jatkuvia toimintoja. Hiabia ja MacGregoria koskeva taloudellinen tieto pysyy ennallaan.

Lisäksi Cargotec alkaa julkaista Hiab-segmentille uutta vaihtoehtoista tunnuslukua operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (operatiivinen ROCE, määriteltynä liikevoitto/operatiivinen sitoutunut pääoma, viimeiset 12 kk). Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec julkaisee Hiabin operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto -tunnusluvun tiedot vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 sekä vuoden 2024 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Vuoden 2024 näkymät säilyvät ennallaan

Raportointirakenteen muutokset eivät vaikuta 26. kesäkuuta 2024 julkaistuihin Cargotecin vuoden 2024 näkymiin.

Cargotec arvioi 1) Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

1) Liiketoiminta-alueiden vuoden 2024 kannattavuusnäkymät on esitetty vuonna 2023 käytössä olleiden ulkoisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti.

Tässä tiedotteessa esitetyt päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Segmenttikohtaiset tiedot

Liikevaihto, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 432 485 420 450 1 787 415 MacGregor 157 164 179 234 733 203 Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 589 648 598 684 2 519 617





Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 EMEA 315 335 273 314 1 237 271 Amerikat 176 198 194 198 766 199 Aasian ja Tyynenmeren alue 97 115 132 172 516 147 Yhteensä 589 648 598 684 2 519 617





Liikevaihto markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 EMEA 54 % 52 % 46 % 46 % 49 % 44 % Amerikat 30 % 31 % 32 % 29 % 30 % 32 % Aasian ja Tyynenmeren alue 16 % 18 % 22 % 25 % 20 % 24 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %





Liikevoitto ja EBITDA, yhteensä, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 61,4 81,5 61,5 47,8 252,1 68,7 MacGregor −7,4 8,2 24,3 6,7 31,8 10,7 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,3 −11,1 −9,2 −15,4 −48,0 −9,6 Liikevoitto 41,7 78,6 76,7 39,0 236,0 69,7 Poistot ja arvonalentumiset* 14,4 14,1 15,5 13,8 57,7 14,3 EBITDA 56,0 92,7 92,2 52,8 293,7 84,0





*Sisältää liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset: Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab −0,8 −0,8 −0,8 −0,8 −3,1 −0,8 MacGregor −1,8 −1,7 −1,7 −1,7 −6,9 −1,7 Yhteensä −2,6 −2,5 −2,5 −2,5 −10,0 −2,5





Liikevoitto, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 14,2 % 16,8 % 14,7 % 10,6 % 14,1 % 16,6 % MacGregor −4,7 % 5,0 % 13,6 % 2,8 % 4,3 % 5,3 % Yhteensä 7,1 % 12,1 % 12,8 % 5,7 % 9,4 % 11,3 %





Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 MacGregor −8,0 −2,1 15,8 −6,5 −0,8 −1,4 Konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä −8,0 −2,0 15,8 −6,5 −0,7 −1,5 Uudelleenjärjestelykulut −3,3 −1,7 −2,0 −6,4 −13,4 −1,4 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät −4,7 −0,3 17,8 −0,1 12,7 −0,1





Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 61,4 81,4 61,5 47,8 252,1 68,7 MacGregor 0,7 10,3 8,5 13,1 32,6 12,1 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,3 −11,1 −9,2 −15,4 −48,0 −9,6 Yhteensä 49,7 80,6 60,9 45,5 236,7 71,2





Vertailukelpoinen liikevoitto, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 14,2 % 16,8 % 14,7 % 10,6 % 14,1 % 16,6 % MacGregor 0,4 % 6,3 % 4,8 % 5,6 % 4,5 % 6,0 % Yhteensä 8,4 % 12,4 % 10,2 % 6,7 % 9,4 % 11,5 %





Saadut tilaukset, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 380 375 311 401 1 466 386 MacGregor 208 187 211 209 816 267 Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 588 562 522 610 2 282 653





Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 EMEA 242 263 237 239 981 260 Amerikat 197 179 133 187 697 197 Aasian ja Tyynenmeren alue 149 120 152 184 604 195 Yhteensä 588 562 522 610 2 282 653





Saadut tilaukset markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 EMEA 41 % 47 % 45 % 39 % 43 % 40 % Amerikat 34 % 32 % 25 % 31 % 31 % 30 % Aasian ja Tyynenmeren alue 25 % 21 % 29 % 30 % 26 % 30 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %





Tilauskanta, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Q1/24 Hiab 1 121 1 007 900 799 799 770 MacGregor 956 953 993 988 988 1 028 Sisäinen tilauskanta 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 2 078 1 961 1 894 1 788 1 788 1 799

Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi esimerkiksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Vaihtoehtoinen tunnusluku

Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (operatiivinen ROCE) (%), viimeiset 12 kk* Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Hiab 32,7% 33,4% 33,4% 30,7% 30,9%

* 100 x liikevoitto / operatiivinen sitoutunut pääoma

Operatiivinen sitoutunut pääoma = Liikearvo + aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä + osakesijoitukset + nettokäyttöpääoma

Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + operatiiviset johdannaisvarat + myyntisaamiset + sopimuksiin perustuvat omaisuuserät + muut operatiiviset korottomat saamiset - varaukset - sopimuksiin perustuvat velat - operatiiviset johdannaisvelat - ostovelat - eläkevelvoitteet - muut operatiiviset korottomat velat

