L’Association canadienne de dermatologie annonce les lauréats de ses prix de 2024

OTTAWA, Ontario, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est ravie d’annoncer les lauréats des Prix des membres et des Prix d’éducation publique de cette année. Le Comité des adhésions et des distinctions de l’ACD a décerné ces prix après avoir minutieusement évalué les candidatures qui lui ont été soumises au moyen d’un système de notation rigoureux.



Prix des membres de l’ACD 2024

Ces prix récompensent les dermatologues certifiés pour l’excellence de la contribution qu’ils ont apportée aux soins médicaux de la peau, des cheveux et des ongles sur les plans du leadership, des soins cliniques, de l’éducation et de la recherche.

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations : Dr Kirk Barber

Ce prix rend hommage aux dermatologues certifiés qui ont eu, grâce à leurs réalisations professionnelles, une incidence durable dans le domaine de la dermatologie. Cette année, le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations de l’ACD rend hommage au Dr Kirk Barber. Ce dernier fournit des soins dermatologiques exceptionnels à ses patients depuis plus de 40 ans. Sa vaste expérience clinique et ses connaissances médicales encyclopédiques lui ont conféré un jugement clinique inégalé. Il est actuellement vice-président du programme Camp Liberté, qu’il a introduit en Alberta, un programme qui permet désormais aux enfants atteints de maladies de la peau de vivre la magie d’un camp d’été.

Professeur clinicien aux départements de médecine et des sciences de la santé communautaires à l’Université de Calgary, le Dr Barber est également un éducateur compétent et stimulant qui utilise des moyens traditionnels ou de pointe pour enseigner plus efficacement et fournir un modèle à suivre à la prochaine génération de dermatologues. Le Dr Barber a également été chercheur principal pour plus de 150 essais cliniques et possède une grande expertise dans les domaines du psoriasis et de la dermatite atopique. En tant que rédacteur en chef du Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, le Dr Barber a renforcé la notoriété et doublé le facteur d’impact de notre revue scientifique pancanadienne. Clinicien, éducateur, innovateur et érudit dévoué, il fait honneur à sa profession par les services exceptionnels qu’il offre à ses patients et à sa collectivité.

Prix du mérite : Jennifer Beecker

Le Prix du mérite de l’ACD reconnaît les contributions exceptionnelles apportées à l’ACD et à la dermatologie par les récipiendaires. La lauréate de cette année, la Dre Jennifer Beecker, est récompensée pour ses recherches novatrices, pour ses contributions inlassables à l’ACD et pour avoir assumé le rôle de présidente du jury de l’examen de dermatologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. En tant que directrice de la recherche de la Division de dermatologie de l’Hôpital d’Ottawa, la Dre Beecker a contribué à 74 publications évaluées par des pairs et a reçu de nombreuses subventions pour des projets de recherche menés à l’Hôpital d’Ottawa.

Leader et mentore assidue pour les médecins résidents de l’Université d’Ottawa, elle a soutenu leurs stages, leurs recherches et la préparation de leurs publications au cours des 12 dernières années. La Dre Beecker participe aussi activement à plusieurs comités de bénévoles et de direction. Elle est la plus ancienne membre du conseil d’administration de l’ACD et a remporté la Coupe du président à deux reprises.

Prix du praticien de l’année : Dr Steven Glassman

Le Prix du praticien de l’année de l’ACD récompense les dermatologues canadiens qui ont fait preuve d’excellence dans les soins qu’ils donnent aux patients de leur collectivité et qui se consacrent principalement à la pratique clinique.

Le lauréat de cette année, le Dr Steven Glassman, offre des services inégalés à sa collectivité. Il dirige les unités de photothérapie de deux hôpitaux et se porte volontaire pour effectuer plus de semaines de garde que n’importe lequel de ses pairs. Il encadre régulièrement de nombreux étudiants en médecine et dermatologues résidents. Il donne de son temps sans compter, notamment en tant que président de l’association caritative locale de dermatologie, la National Capital Skin Diseases Foundation.

Le Dr Glassman est un excellent enseignant, mentor et clinicien. Sa volonté de transmettre ses connaissances, de s’engager dans des collaborations interdisciplinaires et d’entretenir des relations de travail positives avec les autres médecins et le personnel fait de lui un atout inestimable.

Prix du bénévolat en début de carrière : Dr Jérôme Coulombe et Dre Jori Hardin

Le Prix du bénévolat en début de carrière de l’ACD reconnaît les médecins résidents, les moniteurs cliniques (fellows) et les nouveaux dermatologues qui redonnent à la société en menant des activités bénévoles comportant une dimension médicale ou dermatologique. Cette année, le prix rend hommage à deux membres remarquables de l’ACD, le Dr Jérôme Coulombe et la Dre Jori Hardin.

La passion du Dr Jérôme Coulombe pour la dermatologie pédiatrique est ce qui alimente ses activités d’enseignement à l’Université de Montréal (UdeM) et ce qui l’a conduit à recevoir le Prix d’enseignement de la SRF-ACD. Depuis 2015, il a donné plus de 50 sessions de FMC à l’échelle régionale, provinciale, nationale et internationale et s’est porté volontaire pour représenter l’ACD, la Société canadienne de l’eczéma et l’Association québécoise de dermatologie auprès des médias sur les sujets de la santé de la peau des enfants, de la dermatite atopique, de l’acné et de la dermatologie pédiatrique.

Le Dr Coulombe a participé à de nombreux comités de formation des médecins résidents à l’UdeM, dirigeant l’enseignement de la médecine au premier cycle et la formation des résidents en pédiatrie, et guidant l’amélioration du programme d’enseignement de la dermatologie (UGCME) du programme de médecine de l’UdeM. Il aide également les résidents à se préparer aux examens du Collège royal en organisant des ECOS deux fois par année, organise des clubs de lecture mensuels, supervise les activités cliniques des stagiaires et des résidents et donne des conférences en tant que directeur des stages à option en dermatologie pédiatrique, dirige l’amélioration et l’évaluation de la qualité et fait partie depuis 2015 du comité organisateur de la Journée de dermatologie pédiatrique du CHU Ste-Justine, un événement annuel qui connaît beaucoup de succès.

Le bénévolat de la Dre Jori Hardin est principalement axé sur l’équité, la diversité et l’inclusion. Elle a mis en place des cliniques de proximité à long terme de soins dermatologiques au sein de populations mal desservies, notamment dans une communauté de Pieds-Noirs à l’est de Calgary, et dans un centre de santé communautaire pour les personnes touchées par la pauvreté, des traumatismes, l’instabilité financière et de logement, et l’insécurité alimentaire.

Les efforts de la Dre Hardin en matière d’EDI se sont également concrétisés par les changements formels qu’elle a contribué à apporter au programme de résidence afin que les résidents puissent apprendre à dispenser des soins culturellement adaptés. Elle préside le programme d’études de premier cycle en dermatologie médicale de l’Université de Calgary et est responsable de l’élément de la Compétence par conception du programme de résidence de l’Université de Calgary. Dans le cadre de ses activités cliniques, la Dre Hardin est profondément résolue à améliorer les soins fournis aux patients. Elle fait en sorte que chaque patient se sente vu et entendu.

Prix de rédaction pour les résidents : Drs François Lagacé et Bryan Ma

Le Prix de rédaction de l’ACD pour les résidents reconnaît les médecins résidents en dermatologie qui contribuent et transmettent leur expertise et leur expérience à la communauté des dermatologues et qui ont fourni des connaissances importantes dans le domaine de la dermatologie par leurs publications.

Cette année, le prix rend hommage aux Drs François Lagacé et Bryan Ma.

Le Dr François Lagacé, membre de l’ACD et bientôt résident de 5e année en dermatologie à l’Université McGill, a reçu ce prix pour les travaux que lui et ses coauteurs ont présentés dans l’article « The Role of Sex and Gender in Dermatology - From Pathogenesis to Clinical Implications », qui a été publié dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery de l’ACD.

Le Dr Bryan Ma, membre de l’ACD et résident de 3e année en dermatologie à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary, s’est vu décerner ce prix pour les travaux que lui et ses coauteurs ont présentés dans l’article « Epidemiology and Healthcare Expenditure for Skin Disease in Emergency Departments in Alberta, Canada », qui a été publié dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery de l’ACD.

Prix de recherche en dermatologie : Dr Touraj Khosravi

Le Prix de recherche en dermatologie de l’ACD reconnaît l’excellence des travaux visant à élargir, orienter, définir ou appuyer la compréhension ou le traitement d’une maladie dermatologique, travaux qui doivent être d’une qualité convenant à la publication dans une revue à comité de lecture.

Le lauréat de cette année est le Dr Touraj Khosravi, candidat à la maîtrise ès sciences en médecine expérimentale, qui fait actuellement son stage de recherche clinique en dermatologie et rhumatologie à l’Université de Pennsylvanie et qui est membre de l’ACD. Il est reconnu pour son travail exceptionnel en tant qu’auteur principal de l’article de recherche intitulé « Direct immunofluorescence IgG autoantibody subclass analysis as a tool to differentiate bullous systemic lupus erythematosus from epidermolysis bullosa acquisita ». Dans le cadre de sa recherche de pointe, le Dr Khosravi fait progresser le domaine en s’efforçant de différencier le lupus érythémateux systémique bulleux de l’épidermolyse bulleuse acquise, afin de pouvoir donner la priorité au pronostic et à la prise en charge.

Prix d’éducation publique de l’ACD 2024

Les Prix d’éducation publique de l’ACD récompensent les intervenants de l’industrie, des médias et des organismes sans but lucratif qui ont favorisé une meilleure compréhension des questions touchant la dermatologie et encouragé l’adoption de comportements sains en matière de soins médicaux de la peau, des cheveux et des ongles. Les projets et activités reconnus ont été réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Prix d’éducation publique de l’ACD : catégorie « Organismes sans but lucratif »

Lauréat du prix : Fonds David Cornfield Melanoma (The Umbrella Sky Project)

En mai 2023, le Fonds David Cornfield Melanoma a lancé au marché Stackt, à Toronto (Ontario), le projet Umbrella Sky, une installation d’art ombrière destinée à souligner l’importance de se protéger contre le soleil. L’objectif était de donner aux Canadiens les moyens de diminuer leur risque de contracter un cancer de la peau en se protégeant contre le soleil. Des centaines de parapluies ont été suspendus au-dessus d’une grande aire du marché Stackt, créant une ombre saisissante. Des enseignes voyantes affichaient des conseils de prudence et encourageaient les gens à se protéger en tout temps contre les rayons solaires (#SunSafeAlways). Le projet Umbrella Sky a protégé et informé les visiteurs du marché Stackt et a sensibilisé avec enthousiasme les Canadiens en ligne et dans les médias de mai à octobre 2023.

